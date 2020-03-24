YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş’te ‘Millet Bahçesi’ çalışması

Erciş’te ‘Millet Bahçesi’ çalışması

VAN HABERLERİ  | 24.03.2020 19:19 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Millet Bahçesi"nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.Kentsel Dönüşüm 1.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Millet Bahçesi"nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında daha önce esnafın mağdur edilmemesi için yapılan konteyner çarşısının yıkımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’de startını verdiği "Millet Bahçesi" projesinin yapılması için çalışmalara başlanılan alanda incelemelerde bulunarak vatandaşların ve esnafın konuya ilişkin sorularını da cevaplayan Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, “Bu alanda ilçemize yakışır bir ‘Millet Bahçesi’ yapmayı planlıyoruz. İnşallah, Erciş’imizin hakkettiği bu projeyi gerçekleştirerek çarşı merkezimize çok güzel bir sosyal alan kazandıracağız" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Van Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:18
İkindi
15:46
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Van Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ faaliyetine başladı

Edremit’te ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ faaliyetine başladı

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Uçakla İstanbul’a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

Uçakla İstanbul’a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.