YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş’te protokol üyelerinden gazi ve şehit yakınlarına ziyaret

Erciş’te protokol üyelerinden gazi ve şehit yakınlarına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.İlk olarak 91 yaşındaki 12 çocuk babası Kore Gazisi Osman Çelik’i ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra sırasıyla Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir Mahallesi’ne geçti.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.
İlk olarak 91 yaşındaki 12 çocuk babası Kore Gazisi Osman Çelik’i ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra sırasıyla Kırgız asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Ulupamir Mahallesi’ne geçti. 2006 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Abdüsselam Yar ile Nazım Taşkent’in ailesiyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, ardından çeşitli operasyonlarda yaralanarak gazilik unvanı alan İzzet Özoğlu, Tünay Ergin ile Tohtahoca Arısoy’a da Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Şehit yakınları ile gazilerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Mehmetbeyoğlu, miniklere çeşitli oyuncaklar armağan etti.
Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğünden ekiplerin de katıldığı ziyaretlerde, aile bireylerinin sağlık kontrolleri de yapıldı. Şehit yakınları ve gaziler, ziyaretlerinden ötürü Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit ile Erciş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hanifi Yavuz’a teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Van Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
12:25
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Van Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

Van YYÜ Özel Kalem Müdürü Doktor Ali Kılıçer; “Erçek gölünün kuzeyinde ciddi bir enerji birikimi var"

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Tuşba Belediyesinden bir mega proje hazırlığı daha

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.