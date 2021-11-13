Erciyes bu sezon Latin Amerikalı kayakseverleri ağırlayacak

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, bu sezon Latin Amerikalı kayakseverlere ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa'nın ardından okyanus ötesinde de adını duyurmaya başladı.

Erciyes AŞ'nin yaptığı tanıtımların ardından Meksika, Kolombiya, Brezilya ve Peru gibi Latin Amerika ülkelerinde de Erciyes paketleri satışa sunuldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'in her geçen gün dünyada tanınırlığının arttığını söyledi.

Erciyes'in baştan beri uluslararası kış turizm merkezi olarak planlandığına dikkati çeken Cıngı, merkezin Türkiye'deki markalaşma çalışmalarının tamamlandığını ve artık yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirtti.

Cıngı, bu amaçla son yıllarda çok fazla tanıtım faaliyetine imza attıklarını dile getirerek, "Yüzlerce fuara katıldık, binlerce sunum yaptık. Bunların sonucu olarak son 5 yıldır direkt uçuşlarla Kayseri'ye misafirlerimiz geliyor ve Erciyes'te kayak yapıyor. Rusya ile başlayan serüven, Polonya, Ukrayna ve Belarus'un eklenmesiyle daha güzel yerlere geldi. Son 5 yıldır Erciyes dünyada kendine yer edinen, Alpler'deki kayak merkezleri arasında kendine yer bulmaya gayret eden bir pozisyon üstlenmiş oldu." diye konuştu.

- Yeni hedef Latin Amerikalı kayakseverler

Erciyes'in dünya ve Avrupa kupaları gibi birçok uluslararası sportif faaliyete ev sahipliği yapmasıyla Avrupalı kayakseverler tarafından tercih edildiğini aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes, Avrupa'da merak edilen bir noktaya geldi. Aile ve arkadaş gruplarıyla ya da ferdi olarak Avusturya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan çok sayıda misafiri Erciyes'te ağırlıyoruz. Ukrayna başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden tarifeli uçuşlar aralık ayında başlayacak. Yani bu bölgedeki kayakseverler herhangi bir operatör aracılığına gerek duymadan buraya gelip tatilini yapabilecek. Bizim hedefimiz bu yelpazeyi genişletmek, daha fazla uçuşun Kayseri'ye yapılmasını sağlamak. Sürekli yeni operatörlerle yeni ülkelere girme arayışı içerisinde görüşmeler yapıyoruz."

Cıngı, bu yıl Latin Amerikalıların Erciyes'i yoğun şekilde tercih etmelerini beklediklerini anlatarak, "Geçen yıl Kapadokya'ya gelen Latin Amerikalıları Erciyes'te günü birlik misafir etmiştik. Operatörlerle yaptığımız görüşmelerde Erciyes ve Kapadokya paketini birleştirerek misafirlerimizi burada birkaç gün de olsa yatılı olarak ağırlayacağız. Meksika, Kolombiya, Brezilya ve Peru gibi ülkelerde Erciyes paketleri satılmaya başlandı. Bu yıl söz konusu ülkelerden önemli oranda yabancı turistin geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

