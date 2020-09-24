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Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 - Hatay Büyükşehir: 87

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Erciyes Cup turnuvasının açılış maçında Hatay Büyükşehir, rakibi Beşiktaş’ı 76-87 mağlup etti.14.Erciyes Cup Basketbol turnuvasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 - Hatay Büyükşehir: 87

Erciyes Cup turnuvasının açılış maçında Hatay Büyükşehir, rakibi Beşiktaş’ı 76-87 mağlup etti.
14.Erciyes Cup Basketbol turnuvasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Kazanan taraf Hatay Büyükşehir oldu.

Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş: Şenay Zeybek, İrem Naz Topuz, Nur Sezen Yavuz, Angela Salvadores, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Mia Draşkiçeviç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Hatice Bilir, Selena Kor, Kübra İmren Siyahdemir, Derin Kaya, Özge Yavaş, Gizem Başaran, Hind Ben Abdelkader
Periyotlar: 1.Periyot: 19-25 (Hatay Büyükşehir lehine) 2.Periyot: 18-29 (Hatay Büyükşehir lehine) 3.Periyot: 22-12 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 17-21 (Hatay Büyükşehir lehine)
Devre: 37-54 (Hatay Büyükşehir lehine)

Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 - Hatay Büyükşehir: 87

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