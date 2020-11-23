Erciyes Teknopark ‘İçindeki Girişimciyi Fark Et’ etkinliği düzenledi

Global Girişimcilik Haftası dolayısıyla Erciyes Teknopark, düzenlediği Başarı Hikayeleri Paneli ile girişimci adaylarını sektörün önde gelen isimleriyle buluşturdu.

İçindeki Girişimciyi Fark Et mottosu ile gerçekleştirilen panelde MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, CepteTamir Kurucusu İsa Uysal, Nanomik Biyoteknoloji CEO’su Buse Berber Örçen girişimci ve girişimci adayları ile başarı hikayelerini paylaştılar.

Başarı Hikayeleri Paneli ile ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:

”Teknoloji tabanlı doğrulanmış iş fikri üretme ve devamını getirme konusunda kuluçka merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir. Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi olarak girişimci ve girişimci adaylarına global bir bakış açısı kazandırarak projelerini hayata geçirmelerini sağlamak adına faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Global Girişimcilik Haftasında da önemli başarı hikayelerinin başrolünde yer alan girişimcileri girişimcilik yolunda ilerlemek isteyen adaylarla buluşturduk. Bu etkinliği planlarken, birbirinden bağımsız sektörlerde başarıya ulaşmış girişimcilere panelist olarak yer vererek, girişimci adaylarımıza mümkün olduğunca farklı tecrübelerin aktarılmasını hedefledik. Onların edindiği tecrübeler bu ekosistem için büyük önem taşımaktadır. Başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş özgün bir kuluçka programı olan Sera Kuluçka Merkezi olarak tecrübe paylaşımlarıyla kendi işini kurma ve geliştirme hayali taşıyan girişimcilere uygulamalı örneklerle yön vermeye çalışıyoruz. Global Girişimcilik Haftası dolasıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan panelistlerimize de gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

