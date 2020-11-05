Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk dozun uygulanması

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üniversitelerinde geliştirilen aday aşının ilk dozunun bir gönüllüye uygulanmasına ilişkin, "Şu an gönüllümüzün durumu çok iyi. Hiçbir yan etki görülmedi. Ben saat saat bilgi alıyorum. Bu süreçte yan etkileri var mı, kan değerleri nasıl bunlara bakılacak. Bu yüzden bu süre 2 ay sürüyor." dedi.

Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarının mart ayında başladığını anımsattı.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi'nin çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Çalış, araştırmacıların da aşı geliştirme tecrübesi bulunduğunu belirtti.

Çalış, merkez tarafından önce Kovid-19 virüsünün izole edildiğini ve gen haritasının çıkarıldığını, daha sonra da hayvan deneylerinin tamamlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle de klinik çalışmalara geçmiş olduk, yani Faz-1 çalışmalarına başladık. Bir gönüllümüze bugün aşımızı denedik. Yarın başka bir gönüllümüze de deneyeceğiz. Belirli bir güne kadar günde bir tane gönüllümüzde deneyeceğiz. 10-15 gün sonra da 10'ar 10'ar gönüllülerimizi alacağız. 2 ay içinde Faz-1 çalışmasını bitireceğimizi ümit ediyoruz. Bu bitince Faz-2 çalışması geliyor, yani daha çok gönüllü üzerinde çalışacağız. Bu aşamada 44 gönüllüye aşıyı uygulayacağız. Faz-2 çalışması ise 300'e yakın gönüllü üzerinde olacak. Faz-2 çalışması da İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından yapılacak."