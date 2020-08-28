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Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde merkez ve bağlı kırsal mahallelerde çöp sorunu devam ediyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde merkez ve bağlı kırsal mahallelerde çöp sorunu devam ediyor. Çöp sorununa büyük ölçüde tatilci vatandaşlar yol açıyor.
Güney Marmara Bölgesi’nin önemli tatil yöresi Erdek ve bağlı kırsal mahalleleri tercih eden tatilciler, geride bıraktıkları çöp atıklarıyla eleştirileri beraberinde getiriyor. Erdek’e bağlı kırsal mahallelerden İlhan Mahallesi çöp sorunuyla boğuşuyor.
İlhan Mahallesi Muhtarı Serdar Alakuş, mahallenin sınırları içinde yer alan ve “Küçükova” olarak anılan koyun günübirlikçi akınına uğradığına dikkati çekerek, şunları aktardı: “Küçükova’ya vatandaşlar, Cuma akşamından gelmeye başlıyor. Burada çadır kurup, hafta sonunda memleketlerine geri dönerken, ne yazık ki çöplerini, piknik yaptıkları bu alanda bırakıyorlar. Bu çöpler sağa sola savruluyor. Hem koku, hem de çevresel kirlilik yaratıyorlar. Oysa hemen asfalt yolun üzerinde, Erdek Belediyesi’nin koyduğu iki çöp konteyneri var. Bu konteynerlerden her gün, çöp kamyonları düzenli olarak çöpleri alıyor ama vatandaşlar, bu konteynerlere çöp atmıyorlar. Küçük Ova denilen bu bölgeye hafta sonlarında bin-bin beş yüz kişinin denize girmek için geldiğini biliyoruz” dedi.
Bu arada, geçtiğimiz günlerde, bir offroad kulübü üyeleri çevre kirliliğine dikkat çekmek için Kapıdağ ve çevresindeki çöp atıklarını, elle toplayarak “mıntıka temizliği” yapmış, yaklaşık 150 çuvalı bulan çöp toplanmıştı.

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