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Erdek’te 1 kişi otomobil içinde başından vurulmuş bulundu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.11.2020 09:36 | Son Güncelleme

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Dede Korkut Caddesi’nde bir otomobil içinde Mert Y.

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Dede Korkut Caddesi’nde bir otomobil içinde Mert Y. (22) isimli genç, başından vurulmuş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Mert Y. kendi kullandığı otomobille beraberinde arkadaşları ile birlikte mahalle turuna çıktı. Araç ile ilçede bir süre dolaşan gençler, Dede Korkut Caddesi’ne geldiklerinde araç durdu ve bir el silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mert Y.’nin başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulunup, Mert Y.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Mert Y.’nin olaydan 6 gün önce kendisine ait sosyal medya hesabından “asarım keserim, biçerim derken ölüsün artık toprak mesken” diye bir paylaşımda bulunması dikkat çekti. Erdek’te alarma geçen polis, olayın aydınlatabilmesi için otomobilde bulunan diğer 3 kişiyi arıyor.

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