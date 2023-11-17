Erdek’te yapılan aramada şahısların üzerinde uyuşturucu bulundu

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipli çalışmalar neticesinde Murat Bayırı mevkiinde durdurulan araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 15 gram toz esrar, 15 gram plaka esrar, 1 adet hassas tartı, 3 adet pipe, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 850 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Araçta bulunan B.S. (38) ve A.T. (35) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli tahkikata başlanıldı.

