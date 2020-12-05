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Erdek’te yasağa uymayanlara yasal işlem

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.12.2020 17:04 | Son Güncelleme

Erdek ilçesinde hafta sonu uygulanan Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erdek ilçesinde hafta sonu uygulanan Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasak olduğu halde sokağa çıkan vatandaşlara yasal işlem yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden uygulamaya başlayan Cuma saat 21.00 ile Pazar 05.00 saatleri arasındaki 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erdek’te cadde ve sokaklar boş kalırken, zeytin hasadı nedeniyle bahçelerine zeytin toplamaya giden işçiler ise yanlarında izin kağıtları ile birlikte sabahın erken saatlerinde yollara düştükleri görüldü.
Yasağın başlamasıyla birlikte şehrin birçok noktasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Diğer yandan izin kağıdı olmadan yasağı delen vatandaşlara ise emniyet güçleri tarafından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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