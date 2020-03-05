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Erdemli Belediyesi okulları bakımdan geçiriyor

MERSİN HABERLERİ  | 05.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesince, Kayacı İlkokulunda boya, badana ve tadilat işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.Büyükşehir yasası sonrası 10 belde ve 49 köyün mahalleye dönüşmesiyle 71 mahallenin tamamında bulunan okullara hizmet götüren Erdemli Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi okulları bakımdan geçiriyor

Erdemli Belediyesince, Kayacı İlkokulunda boya, badana ve tadilat işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
Büyükşehir yasası sonrası 10 belde ve 49 köyün mahalleye dönüşmesiyle 71 mahallenin tamamında bulunan okullara hizmet götüren Erdemli Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını sadece boya ve badana işleriyle sınırlandırmayan ekipler, eğitim kurumlarının yol ve park düzenlemelerini de gerçekleştirdi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediyemize hizmet için müracaat eden hiçbir okulu geri çevirmiyoruz ve her türlü taleplerine cevap veriyoruz. Bu kapsamda Kayacı İlkokulunun tadilat ve badana işlerini tamamladık" dedi.
Boya badana dışında tüm okul ve cami yollarını asfalt yollara kavuşturduklarını, aynı şekilde okul ve cami bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini ifade eden Tollu, her okul bahçesine oyun grupları, spor alanları armağan ettiklerini, cami bahçelerine de kamelya ve oturma grubu kurduklarını kaydetti.
Başkan Tollu’nun eğitime yönelik yaptığı hizmetlerin önemine değinen Kayacı İlkokulu Müdürü Esra Dölek, belediye ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erdemli Belediyesi okulları bakımdan geçiriyor

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