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Erdemli’de kanallar temizlendi

MERSİN HABERLERİ  | 03.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi ekipleri, Kocahasanlı Mahallesi’nde bulunan ve yağmur suları ile yüksek kesimlerin kar sularını denize taşıyan kanallarda temizlik yaptı.Kanalda sıklaşan yabani otların da etkisiyle dere yatağı boyunca kötü bir görüntü oluşması ile harekete geçen Erdemli Belediyesi ekipleri, oluşan kötü görüntüyü giderdi.

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi ekipleri, Kocahasanlı Mahallesi’nde bulunan ve yağmur suları ile yüksek kesimlerin kar sularını denize taşıyan kanallarda temizlik yaptı.
Kanalda sıklaşan yabani otların da etkisiyle dere yatağı boyunca kötü bir görüntü oluşması ile harekete geçen Erdemli Belediyesi ekipleri, oluşan kötü görüntüyü giderdi. Dere yatağı boyunca yeşermiş vaziyette olan ve boyca uzun birçok yabani bitki ekiplerce ayıklanarak, temizlendi. Kanalın yerleşim yerleri içerisinden geçen kısımlarında haşere ve kötü koku oluşmasının da önüne geçen ekipler, vatandaşların takdirini kazandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkürlerini ileten vatandaşlar, çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

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Cemaloğlu Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
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Kerim Eczanesi
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