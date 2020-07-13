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Erdemli’de ’Kontrollü sanat günleri’ etkinliği

MERSİN HABERLERİ  | 13.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesince, kontrollü normalleşme sürecinde, ’Kontrollü sanat günleri’ etkinlikleri düzenlendiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemi sonrasında ilk gösterisini Avgadı Mahallesi’nde gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve Mavi Boncuk Müzik Grubu, sosyal mesafe kurallarına uygun geleneksel Türk tiyatrosu orta oyunu Kavuklu ile Pişekar’ı sergileyerek, türkü dinletisi gerçekleştirdi.Sosyal mesafe kuralları dahilinde açık havada bir araya gelen vatandaşlara, gösterimlerin ilçenin her mahallesinde sürdürülmeye devam edeceğinin müjdesini veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kurallara uygun her türlü kültürel aktiviteyi hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

Erdemli Belediyesince, kontrollü normalleşme sürecinde, ’Kontrollü sanat günleri’ etkinlikleri düzenlendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemi sonrasında ilk gösterisini Avgadı Mahallesi’nde gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve Mavi Boncuk Müzik Grubu, sosyal mesafe kurallarına uygun geleneksel Türk tiyatrosu orta oyunu Kavuklu ile Pişekar’ı sergileyerek, türkü dinletisi gerçekleştirdi.
Sosyal mesafe kuralları dahilinde açık havada bir araya gelen vatandaşlara, gösterimlerin ilçenin her mahallesinde sürdürülmeye devam edeceğinin müjdesini veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kurallara uygun her türlü kültürel aktiviteyi hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Tollu, “Korona virüs salgını dolayısıyla ara verdiğimiz kültürel faaliyetlerimize, kontrollü sosyal hayat dahilinde kurallara uygun şekilde yeniden başladık. Tabi bu süreçte dikkatli olmaya devam edecek ve tüm önlemleri alacağız. Bu önlemlerle hazırlıklarımızı tamamlayarak Avgadı Mahallesi’nde, tiyatrocularımız eşliğinde Kavuklu ve Pişekar oyununu, Mavi Boncuk Müzik Grubumuz ile de türkü dinletimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz online tiyatro gösterimleri ve konserlere, kontrollü bir şekilde yeni aktiviteler eklemeye devam edeceğiz” dedi.

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