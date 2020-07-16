Ereğli’de 15 Temmuz anıldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle program gerçekleştirildi.

Ereğli’De 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan da, kendi yazdığı “15 Temmuz’da Neler Gördük” adlı şiirini seslendirdi.

"Yaralar sarılır ama açılar unutulmaz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu yaptığı konuşmada, “15 Temmuz gecesinde, hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 15 Temmuz, Türk tarihinde aziz milletimizin yüreğinde ebediyen kanayacak bir yara, yaralar sarılır inşallah ama acılar unutulmaz. Şehidimiz Said Ertürk’ü, Ömer Halis Demir’i, 251 tane şehide gelinceye kadar geçen binlerce şehitle birlikte 251 şehidimizin hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii atlamamak, unutmamak lazım, koskoca bir Osmanlı’dan bir avuç Anadolu toprağına sığınmış milli, üniter bir devleti kurmuş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşlarını da bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyorum. Ebediyete kadar aziz milletimizin yaşaması için devletin de var olması lazım. 15 Temmuz devletimize, devletimizin ve milletimizin yok edilmesine yönelik bir kalkışmanın, ihanetin adıdır. 15 Temmuz sureti haktan görünerek bu devletin içinde yuvalanmış hainlerin kolunun kanadının kırıldığı gecenin adıdır, aziz milletimizin emir komuta zincirinde yapılan darbelerin doğal sonucu olarak yaşadıklarını da dikkate aldığınızda artık dur, artık yeter demenin zamanının geldiği bir gecedir o gece. Netice itibariyle rabbim bu tür musibetlerden bizi aziz milletimizi korusun” dedi.