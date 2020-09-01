Ereğli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Toros Mahallesi Yurt Caddesi üzeri kanal boyunda meydana geldi. Haydar Y. idaresindeki 42 AEC 494 plakalı otomobil ile Gökhan K’nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Veysel D. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



