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Eren Derdiyok Türkiye'ye geri dönüyor

19.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını giydikten sonra Özbekistan'a giden Eren Derdiyok Türkiye'ye dönüyor. Golcü futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı. Resmi açıklama bekleniyor.

Eren Derdiyok Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin euro yıllık ücret kazanacak.

Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tekrar Süper Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro oluşturan Ankaragücü'nün, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren Abdullah Durak'la da el sıkıştı.


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MKE Ankaragücü
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