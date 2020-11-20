Erenköy kreşi ocak ayında eğitime açılacak

Kepez Belediyesi, 4’üncü kreşini Erenköy Mahallesi’ne kazandırdı. Yapımı tamamlanan kreş, iç tefrişatının düzenlenmesinden sonra 2021’in Ocak ayında eğitime açılacak.

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, modern yapılaşmanın önünü açtığı, yollarını yenilediği ve yeşil alanlar ürettiği Erenköy Mahallesi’ne kreş hizmetini de getirdi. Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin 4’üncü şubesi, Erenköy Mahallesi’ne yapıldı. Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde, belediyeye ait 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binanın tadilatla kreşe dönüştürülmesi çalışması tamamlandı. Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime katkı sağlayacak olan kreş, iç tefrişatının yapılmasından sonra çocukların hizmetine sunulacak.

Belediyenin kreş sayısı 5 oldu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, kreş binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin şube sayısının 5’e çıkardıklarını belirterek, “Teomanpaşa, Özgürlük ve Ahatlı mahallelerimizde kreşlerimiz aktif olarak hizmet veriyor. Erenköy ve Teomanpaşa mahallelerimizdeki kreşlerimizin inşası da tamamlandı” dedi.

Kreşin, annelere ve çocuklara iyi gelen önemli bir proje olduğunu ifade eden Tütüncü, şu ifadeleri kullandı:

“Erenköy kreşimiz, özellikle çalışan annelere ve okul öncesi eğitime katkı sağlayacak önemli bir tesis olacak. Mahalle kreşlerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Kreşlerimizde çocuklarımıza nitelikli okul öncesi eğitim veriyoruz. Bu eğitimi de, hemşehrilerimize benzerlerinden neredeyse üçte bir fiyatına sunuyoruz. Bu yanıyla kreşlerimiz aile bütçesine katkı da sağlıyor. Özellikle çalışan annelerimiz için kreşlerimizin yaygınlaşması sevindirici. Kreşlerimizin sayısını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’ni, 2021 Ocak ayında eğitime açacağız. Erenköy ve çevre mahallelerde çalışan anneler ve onların çocukları, bu kreşimizden faydalanacaklar ve tam da aradığımızı bulduk diyecekler. Bu da bizi mutlu edecek. Kreşimiz mahallemize hayırlı uğurlu olsun”

Erenköy kreşi 120 öğrenci kapasiteli

Tek katlı 420 metrekare büyüklüğündeki kreş binasının yanına 60 metrekare büyüklüğünde bir yemekhane de inşa edildi. Kreşin öğrenci kapasitesi 120, sınıf sayısı da 6 olacak. Kapalı ve açık oyun alanları ile çok amaçlı salonun yer aldığı kreşin, çınar ağaçlarının ve mini bir süs havuzundan oluşan bir bahçesi de bulunuyor.



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