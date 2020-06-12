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Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:06 | Son Güncelleme

Erenler ilçesinde 8 mahalleye doğalgaz verilmesi için ilk çalışma başlatıldı.Erenler’de 8 kırsal mahallede doğalgaz için AGDAŞ çalışmalara başladı.

Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı

Erenler ilçesinde 8 mahalleye doğalgaz verilmesi için ilk çalışma başlatıldı.
Erenler’de 8 kırsal mahallede doğalgaz için AGDAŞ çalışmalara başladı. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu ve bölgedeki mahallelerin muhtarlarının eşliğinde gerçekleşen program ile ilk kazma vuruldu. Başkan Kılıç, 2020 yılı içerisinde Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar, Şükriye, Hürriyet, Çaykışla, Sarıcalar, Şeyhköy ve Epçeller mahalleleri olmak üzere 8 kırsal mahallelerine doğal gazın ulaşacak olmasının mutluluklarını yaşadıklarını ifade etti.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç seçimde söz verdiklerini belirterek, “Seçim döneminde bölgedeki hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde doğalgaz için söz vermiştik ve bugün start verilen çalışma 2020 yılı içerisinde tamamlanacak. Bugün burada bu sözü gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. 8 Mahallemizi kapsayan doğal gaz çalışmasında yılbaşındaki planımız startın Mart ayının başında verilmesiydi fakat Covid-19 ile birlikte yaşanan pandemi süreci nedeniyle 3 ay gibi bir süre ertelemek zorunda kaldık. AGDAŞ çalışmasına devam ederken bizde kazı sonrasında bozulan yollarda zaman kaybetmeden tadilat çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Erenlerimiz için çalışıyor, kalıcı hizmet ve eserler vermenin mücadelesini veriyoruz. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir ise, “Ekiplerimiz çalışmalarına bugün itibari ile başladı. 8 mahalledeki yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’ın bu konuda emeği ve gayreti çok büyük. Amacımız Eylül ayında ilk gazın verilmesi ve 8 mahallede ise çalışmaların 2020 yılı içerisinde tamamlanması” şeklinde konuştu.

Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı

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