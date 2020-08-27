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Erenler’de okula başlayacak miniklere ‘Okul Olgunluk Testi’

SAKARYA HABERLERİ  | 27.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı Hizmeti kapsamında ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ ilkokula başlayacak olan çocuklara yapılmaya devam ediyor.Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı hizmeti kapsamında ‘Okul Olgunluğu’ testi yapılarak ilkokula başlayacak çocukların okul için yeterli olgunluğa hazır olup olmadıkları ölçülüyor.

Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı Hizmeti kapsamında ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ ilkokula başlayacak olan çocuklara yapılmaya devam ediyor.
Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı hizmeti kapsamında ‘Okul Olgunluğu’ testi yapılarak ilkokula başlayacak çocukların okul için yeterli olgunluğa hazır olup olmadıkları ölçülüyor. Çalışma hakkında bilgi veren Eğitimci, Aile ve Çocuk Danışmanı Nermin Kuşçu, “Profesyonel bir şekilde faaliyete geçirdiğimiz ERAKOM Birimimiz ile aile danışmalığı hizmeti kapsamında en kıymetlilerimiz olan yavrularımız için Okul Olgunluğu Testini başlattık. Amacımız testin sonucunda çocuklarımızın okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğunu tespit ederek ailelerine aktarmak” dedi.
Danışman Kuşçu, “Metropolitan okul olgunluğu testi genel bilgi, eşleştirme, sayılar ve kopya etme gibi 6 alt test ve 100 maddeden oluşuyor. Test ile okula başlarken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendiriyoruz” diye konuştu. Kuşçu sözlerinin sonunda testin ücretsiz olduğunu ifade etti.

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