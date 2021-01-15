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Ergani Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına hız verdi

15.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları kapsamında harekete geçen Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama alanı oluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları kapsamında harekete geçen Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama alanı oluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, rutin çöp toplama hizmetinin dışında mahallelerde moloz ve diğer atıkları temizlerken, boş arsalarda bulunan moloz yığınları da iş makineleri yardımı ile temizleyerek haşerelerin üremeleri engellenmesi adına çalışma yürütüyor.

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