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Ergene’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Ergene Hükümet Konağı Şehit Polis Fethi Sekin Toplantı Salonu’nda Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme konulu toplantı gerçekleştirildi.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde valiler başkanlığında tüm ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yönünde karar alınması nedeniyle Ergene’de de Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında toplantı düzenlendi.Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için ilgili bakanlıkların birlikte çalışması sonucu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol imzalanarak ciddi bir seferberlik başlatılmasının ardından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapılması kararının ardındanErgene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Ergene Hükümet Konağı Şehit Polis Fethi Sekin Toplantı Salonu’nda Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme konulu toplantı gerçekleştirildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde valiler başkanlığında tüm ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yönünde karar alınması nedeniyle Ergene’de de Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında toplantı düzenlendi.
Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için ilgili bakanlıkların birlikte çalışması sonucu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol imzalanarak ciddi bir seferberlik başlatılmasının ardından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapılması kararının ardından
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas ile birim müdürleri ve daire amirleri de katıldılar.

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