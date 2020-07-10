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Ergene’de oyun alanları dezenfekte ediliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla çocuk oyun parklarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.Ergene Belediyesi, ülkede ilk Covid-19 vakası görülmeden tedbir ve önlemlerini alarak virüsle mücadele çalışmalarına başladı.

Ergene Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla çocuk oyun parklarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Ergene Belediyesi, ülkede ilk Covid-19 vakası görülmeden tedbir ve önlemlerini alarak virüsle mücadele çalışmalarına başladı. Alınan önlem ve tedbirler ile vatandaşın sağlığını ön planda tutan Ergene Belediyesi, ortak yaşam alanlarının yanı sıra çocuk oyun parklarını da temizleyerek dezenfekte ediyor.
"Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bütün çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor" diyen Başkan Rasim Yüksel, “Çocuklar bizim geleceğimizdir, onların sağlıklı ve mutlu olması her şeyden önemli. Ortak yaşam alanlarımızda da salgının en aza indirilmesi konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Yüksel, yapılan dezenfekte çalışmalarının periyodik aralıklarla tekrarlanacağını vurguladı.

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