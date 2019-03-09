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Ergin Ataman: Barcelona karşısında aldığımız galibiyet sürpriz değil

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 09.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona galibiyetinin sürpriz olmadığını belirterek, tüm hafta bu maça çalıştıklarını söyledi.

THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 92-70’lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Barcelona çok iyi bir takım. 12’de 10 galibiyet yaparak buraya geldiler. Geçen hafta Real Madrid’i yendiler. İspanya Kupası’nı aldılar. Bugün bizim aldığımız galibiyet sürpriz değil. Tüm hafta bu maça hazırlandık. Pangos ve Huartel’i savunmada durdurduk. İlk yarıda ritmimizi bulduk. Ofansif olarak Larkin çok iyi ve akıllı oynadı. Bugün hücumda eli sıcak oyuncuları iyi bulduk. Bu sadece bir galibiyet. Hiçbir şey garanti değil. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Final-Four konuşmak için daha süre olduğunu belirten Ataman, “4. sıra için 5 maçta 4 galibiyet almamız lazım. Bunu önümüzdeki süre belirleyecek. Bugün şunu gösterdi ki biz bu sene Euroleague’in en iyi basketbol oynayan takımlarından biriyiz” şeklinde konuştu.

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