Ergin Ataman: Barcelona karşısında aldığımız galibiyet sürpriz değil

THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 92-70’lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Barcelona çok iyi bir takım. 12’de 10 galibiyet yaparak buraya geldiler. Geçen hafta Real Madrid’i yendiler. İspanya Kupası’nı aldılar. Bugün bizim aldığımız galibiyet sürpriz değil. Tüm hafta bu maça hazırlandık. Pangos ve Huartel’i savunmada durdurduk. İlk yarıda ritmimizi bulduk. Ofansif olarak Larkin çok iyi ve akıllı oynadı. Bugün hücumda eli sıcak oyuncuları iyi bulduk. Bu sadece bir galibiyet. Hiçbir şey garanti değil. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.
Final-Four konuşmak için daha süre olduğunu belirten Ataman, “4. sıra için 5 maçta 4 galibiyet almamız lazım. Bunu önümüzdeki süre belirleyecek. Bugün şunu gösterdi ki biz bu sene Euroleague’in en iyi basketbol oynayan takımlarından biriyiz” şeklinde konuştu.
F.Bahçe'ye Başakşehir öncesi kötü haber!
Sow golle tanıştı, Gazişehir seriye bağladı
Ljajic'e milli müjde
İşte Cengiz'in yeni hocası
Play-off tarihleri belli oldu
TFF seçiminin tarihi belli oldu!
'Yusuf ve Abdülkadir gibisini görmedim'
Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...
Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama
Artık düdüğü kadınlar çalıyor
Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı
Belhanda'ya şok sözler
'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi
G.Saray'dan ayrılık açıklaması!
Ve Ozan Kabak açıkladı! Bayern Münih...
Mourinho için şoke eden sözler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum