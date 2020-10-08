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Ergin Ataman: Ben Fenerbahçe ile çalışmam

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, S Sport’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de Fenerbahçe'yi geçmem demek, Final Four'da finale gelmem demek. F.Bahçe'nin iyi olması benim başarım için motive edici bir şey. F.Bahçe'ye kızgınlığım, bana küfür eden, hakaret eden kesimden dolayı gelen bir durum. Değerli büyüklerine ve bilinçli taraftarlarına saygım sonsuz. Türkiye'nin gerçekleri var; ben hiçbir zaman F.Bahçe'yle çalışmam" dedi.

Ergin Ataman: Ben Fenerbahçe ile çalışmam

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, S Sport ekranlarında Deniz Aksoy'un sunduğu 3 Saniye programına konuk oldu.

Takımın yıldızı Shane Larkin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ergin Ataman ‘'Shane Larkin'in popülaritesinden ve üzerindeki ilgiden takımımızdaki diğer oyuncular rahatsız olmuyor çünkü Shane, bu takımın en iyi oyucusu. MVP oldu, sayı rekoru kırdı ve çok sempatik bir oyuncu. Basketbol oynarken eğleniyor, sahada basketbolu 'Show' haline getiriyor. Bu durumdan takımda kimse rahatsız değil, paylaşımcı bir oyuncu ve takıma başarılar getiriyor" dedi.

"FENERBAHÇE BENİ MOTİVE EDİYOR"

Fenerbahçe Beko'ya dair görüşlerini de dile getiren ve oldukça samimi konuşan Ataman, "Türkiye'de son 10 yılda basketboldaki en büyük başarıları Fenerbahçe getirdi ve ben de rakip takım antrenörü olarak, kendime en büyük mücadele olarak Fenerbahçe'yi alıyorum. Türkiye'de Fenerbahçe'yi geçmem demek, Final Four'da finale gelmem demek. Fenerbahçe'nin iyi olması benim başarım için motive edici bir şey. Fenerbahçe'ye kızgınlığım, bana küfür eden, hakaret eden kesimden dolayı gelen bir durum. O kesim, artık beni sindiremeyeceklerini ve benim moralimi bozamayacaklarını anladı. Fenerbahçe'nin değerli büyüklerine ve bilinçli taraftarlarına saygım sonsuz'' dedi.

"OBRADOVİC İLE TELEFONDA KONUŞTUM"

Fenerbahçe'de ayrılan Zeljko Obradovic ile kısa bir süre önce konuştuğunu belirten Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 ay önce telefonla beni aradı. 10-15 dakika sohbet ettik. Zeljko'yla hiçbir problemimiz yok. Saha dışında son derece sıcak kanlı ve sosyal. Hatta benden daha sosyal olduğunu söyleyebilirim. İkimizin farklı karakter yapıları var. O da geçmişte; Panathinaikos'u çalıştırırken, Olympiacos taraftarları tarafından sözlü tacize uğramıştı. Türkiye'nin gerçekleri var; ben hiçbir zaman Fenerbahçe'yle çalışmam.''

ABD'de NCAA'de oynamış olan ve kadrolarına kattıkları genç oyuncu Erten Gazi için de yorum yapan Ataman, "Antrenmanda dikkat ettim, oyuncular Erten'den rahatsız oluyor. Çünkü çok sert oynuyor. Bu yüzden Erten'i kadromuza dahil ettik" şeklinde konuştu.

"BİZİMKİLER NBA'E GİDİYOR AMA..."

Ergin Ataman, oyuncuların NBA tercihlerine de değinerek, sözlerini şöyle bitirdi:

"Spanoulis, Printezis, Sloukas, Llull ve Rodriguez gibi oyunculara baktığınızda hepsi Avrupa'da kalıyor ve başarılı bir oyun ortaya koyuyorlar. Fakat bizim Türk oyuncularımız NBA'e gidiyor. Maalesef bizim oyuncu havuzumuz geniş değil… İspanyollar, Yunanlılar ve Sırplar kadar geniş bir havuzumuz yok. Türkiye'de kalan oyuncularımızın bazıları da Avrupa'daki oyunculara karşı fazla mücadele edemiyor, belki de saygılarından dolayı. Abi kardeş kültüründen dolayı mücadeleye girmeye çekiniyorlar'' ifadelerini kullandı.

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