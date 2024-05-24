Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay yaratan ifadeler! ''Korkmanıza gerek yok, sevinen çok Türk var...''

Berlin’de düzenlenen THY Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos’a 73-57 mağlup olarak elendi. Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, zorlu mücadele sonrası flaş ifadeler kullandı.

"KORKMANIZA GEREK YOK!"

"Benim olup olmamam önemli değil ya kazanan takımı tebrik edebilirsiniz, korkmanıza gerek yok. 51-50'den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil."

"BİZ BURAYA FİNAL OYNAMAYA DEĞİL, ŞAMPİYON OLMAYA GELDİK"

"Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz." yorumunu yaptı.

"MUTLULUK YAŞAYAN BİRÇOK TÜRK OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok Türk olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum."





