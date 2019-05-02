SPOR

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Obradovic açıklaması

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 02.05.2019 07:38 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bugün sahaya 16 bin insan geldi ve Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four’a kaldı” dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ve Obradovic hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Obradovic açıklaması

THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 80-71 yenerek, seriyi 3-2 yaptı ve adını Final Four’a yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Bu maçın ardından teknik bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bu sezon daha iyi oynayan ve hak eden takım olarak biz kazandık. Türk seyircisinden ve takımımdan çok gururluyum. Bugün sahaya 16 bin insan geldi ve Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four’a kaldı” diye konuştu.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Final-Four’daki rakiplerini Fenerbahçe için ise deneyimli çalıştırıcı, “Bizden daha önce Final-Four’a kalma başarısı gösteren ve normal sezonunu birinci bitiren Fenerbahçe’yi kutluyorum. Zeljko Obradovic’i kutluyorum. 5 yıl üste üste Final-Four’a kaldılar. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi anlayan insanlardan birisiyim. Çok tecrübeli bir takım. Bir, iki gün dinlenelim. Play-Off’ta çok yorulduk. İspanya’da üçüncü maçta Euroleague Play-Off maçlarından birini oynadık. Kazandık ve seriyi buraya taşıdık. Fenerbahçe maçına sonra bakacağız. Bu sene eşitlik var. Tabi bu bir Euroleague yarı finali. O gün hak eden, daha iyi oynayan takım finali oynayacak ama kazanan Türkiye olacak. Euroleague’de ilk kez iki Türk takımı Final-Four’a kaldı. Her iki kulübü de kutluyorum” şeklinde konuştu.

Hakemlerin performansının sorulması üzerine Ataman, “Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Bu sezon Euroleague’in sponsor ve yan sponsorlarından biri Ergin Ataman oldu çünkü” diye cevap verdi.

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
'Bizim için gurur verici bir durum''Bizim için gurur verici bir durum'
Euroleague'de tarih yazdık!Euroleague'de tarih yazdık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ergin ataman THY Euroleague anadolu efes Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Euroleague'de tarih yazdık!

Euroleague'de tarih yazdık!

Cüneyt Çakır'a dev görev

Cüneyt Çakır'a dev görev

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Milos Teodosic bombası

Milos Teodosic bombası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe Final Four'a çok yakın!

F.Bahçe Final Four'a çok yakın!

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Svetislav Pesic: Anadolu Efes sonuna kadar hak etti

'Anadolu Efes sonuna kadar hak etti'

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Obradovic açıklaması

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ömer Onan: Bizim için gurur verici bir durum

'Bizim için gurur verici bir durum'

Anadolu Efes 80 - 71 Barcelona

Euroleague'de tarih yazdık!

Anadolu Efes - Barcelona maçının biletleri tükendi

Efes'in Barça maçı kapalı gişe!

THY Euroleague’de dördüncü maçların MVP’si Nando De Colo

Dördüncü maçların MVP’si Nando De Colo

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.