Ergin Ataman'dan FIBA'ya Gürcistan cevabı: "Oyunumuza bakacağız"

A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, Ay-Yıldızlılar'ın 78-63'lük üstünlüğüyle sonuçlanan Belçika maçı sonrasında konuştu.

İyi savunma yaptıklarını söyleyen Ataman, "Evet bugün istediğimiz gibi oynadık. Maçın başında çok iyi savunma yaptık. Bir tek ikinci periyotta benchten gelen oyuncular savunmada aksadı, 24 sayı yedik." dedi.

Grup birinciliği için mücadele edeceklerini dile getiren tecrübeli koç, "Önemli bir galibiyet, bu galibiyet bizi üst tura çıkarabilir ama bu yeterli değil. İspanya ile grup birinciliği için oynayacağız. Bu maçı unutup, o maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Son olarak FIBA'nın Gürcistan maçıyla ilgili kararını değerlendiren Ergin Ataman, "Biz gerekli cevabı sahada verdik. Bundan sonra oyunumuza bakacağız." şeklinde konuştu.

