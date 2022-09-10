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Ergin Ataman'dan Fransa maçı öncesi sert açıklamalar!

10.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EuroBasket'te heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile sürüyor. Son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Basketbol Takımımız'da başantrenör Ergin Ataman mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Ergin Ataman'ın o sözleri...

Ergin Ataman'dan Fransa maçı öncesi sert açıklamalar!

EuroBasket son 16 turunda Fransa ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam’da başantrenör Ergin Ataman mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu

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Ergin Ataman’ın açıklamaları şöyle:

"MAÇA HAZIRIZ"

“Tek antrenman yaptık. Hem teknik hem de taktik anlamda Fransa maçı hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın erken bir saatte 10.30’da salonda olacağız. Akşam toplantı yapacağız ve orada tekrar konuşacağız. Maça hazırız. Tabi bu bir eleme maçı. Rakip oldukça güçlü bir takım. Pota altında Gobert ve Yabusele ile oldukça etkililer. Orayı bir kere durdurmamız lazım. Ribaund hakimiyetini almamız gerekiyor. Keza benchten de Fall geliyor. O da pota altında dominant bir oyuncu. Poirier var, Mbaye var. Son maçta Yabusele oynamamıştı. Sağlık durumunu bilmiyoruz ama herhalde oynayacaktır. Tabi skorer pozisyonunda da daha çok NBA yıldızı Fournier çok etkili. Tabii ki Thomas Heurtel de takımın en çok asist yapan oyuncusu. Oyunu dağıtan isim.

"PLANLARIMIZI YAPTIK"

Biz planlarımızı yaptık. Özellikle dış oyuncuları durdurmamız gerekiyor. Oyunun akışlanlığını sağlayan genellikle Heurtel ve ve Fournier. Onlar uzunları da besliyor. Dış adamlara iyi baskı yapıp pota altında da ribaundları iyi kontrol edebilirsek, en azından orada onlara ciddi bir üstünlük vermezsek maça ortak oluruz ve maçı kazanmak için de sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Biliyoruz ki kolay bir maç değil ama Türk Milli Takımı da bu tip maçları hep sert oynayan, kolay bir şekilde maçı vermeyen bir takım. Tek maç kazanan takım çeyrek finale çıkacak. Biz o çeyrek finalist olmak için tüm gücümüzle sahada olacağız.

"LARKIN AMELİYAT OLACAK"

Bu sabah gelen bilgiye göre. Shane Larkin’in elinden ameliyat olması gerekiyor. Elinde üçüncü ve dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık söz konusu. EuroBasket’te Fransa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bana, topu bile tutamadığını söyledi. Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR’da da belirgin bir yırtık çıkınca operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisi de çok oynamak istediğini ama çok ağrısı olduğunu, topu tutamadığını söyledi. Yapacak bir şey yok. Larkin tabi bizim takımımızın hücum düzeninde önemli bir oyuncuydu ama şimdi artık mazeret döneminde değiliz. Çünkü tek bir maç oynayacağız. Maçı kazanırsak çeyrek finaldeyiz. Şimdi burada diğer oyuncularımıza da şans doğdu. Özellikle Buğrahan ve Şehmus’a. Zaman zaman Furkan’ı da oraya çekeceğiz. Geçtiğimiz sezon Sixers‘ta da takımın ana oyun kurucusu sakatken 15-20 maç oyun kurucu pozisyonunda oynamıştı. Bu şekilde bir düzene gireceğiz. Hücumda biraz sıkıntılarımız olacaktır. Larkin skor yapmasa bile deliciliği, top dağıtımı çok önemliydi. Takımın en çok asist yapan oyuncsuydu ama dediğim gibi mazeret üretmeyerek yarın bu maçı kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz.

Melih Mahmutoğlu‘nun ayağı da antrenmanda hafif döndü ama yarın maçı oynayacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir şey değil. Tedbir amaçlı buz yapıldı. Melih yarın sahada olur diye tahmin ediyorum.

"MAZERET ÜRETMEYİ SEVEN BİRİ DEĞİLİM"

Maç artık bu saate alındı yapacak bir şey yok. Ben takip ediyorum herkes Ergin Ataman sürekli mazeret üretiyor diyor. Ben mazeret üretmeyi seven bir insan değilim. Ben sadece bir takım gerçeklerden bahsediyorum. Bu turnuva boyunca yaşadığımız gerçekler var ve özellikle maç saatinden ziyade de İspanya maçının bitmesine 1.20 kala Furkan Korkmaz’ın hiç topa baskı yapmıyorken, arkası dönükken topuğunun ucuyla çizgiye basması nedeniyle verilen teknik faulün dünyada hiçbir yerde çalınmayacağını belirttim ve ben bunu belirtirken de gerek Türkiye’den gerek dünyadan çok üst düzey hakemlerden görüş aldım. Bizim kamuoyu olarak bunun üzerine gitmemiz lazım. Maç 1 sayı farkta ve 1.20 var. Maçı kazansak grup lideri olacaksın. Bu bir hakem hatası olamaz, bu bir niyet meselesidir. Ben bunları dile getiriyorum. Ondan sonra bazı arkadaşlarda Ergin Ataman sürekli mazeret üretiyor diye bir düşünce var. Maçı da 12’ye koydular ne yapalım.

"OLAN OLAYLAR BELLİ"

Şuradaki atmosferi görüyorsunuz. Ben diğer grup maçlarını izledim. Gerçekten bir EuroBasket oynandı. Biz Gürcistan’da bunu oynayamadık ki. Her gün 1 saat git-gel, trafikle boğuş, salona gel 50-100 kişiye maç oyna. Gürcistan maçında olan olaylar belli. Biz buraya geldik, ilk maçı da sabah 12’de oynayacağız. Benim tepkim bunaydı. Ağustos ayından beri buna hazırlanıyoruz. Şimdi en kritik maçı sabah 12. Dün zaten 10 saat yolculuk yaptık. Oynayacağımız Fransa, Almanya grubundaydı ve Köln’den buraya 40 dakikada geldi. Şimdi 10 saat yolculuk yapıyoruz. Havaalanında 2 saat valiz bekliyoruz. Gümrük polisi tüm valizleri kontrol ediyormuş. Şimdi bu şartlarda bizi yarın sabah oynatma yani. Akşam oynat ya da bir gün daha ara ver. Bu kadar hazırlık yaptık veya maçları 2, 2 oynat. İlla dört maçı aynı gün oynatman şart değil. Bu kadar hazırlık yapıyoruz. Ben bunlara tepki gösteriyorum, yoksa bir mazeret üretmiyorum. Fransa için de aynı şey geçerli. Onlar da gelip saat 12’de oynayacaklar. Ben gerçekleri söylüyorum. Bir de bizim Gürcistan’dan böyle bir yolculuktan sonra gelip burada işte bir tane antrenman yaptık. Dün antrenmana yetişemedik. Dün bizim 6’da antrenmanımız vardı ama biz dün 6’da anca otelde olabildik. Siz de yetişemediniz. Bu nasıl bir organizasyon? Bu nasıl bir Avrupa Şampiyonası? Ben bunları dile getiriyorum. Mazeret üretecek noktada değiliz, çıkacağız maçımızı oynayacağız.”

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