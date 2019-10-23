SPOR

Ergin Ataman'dan Real Madrid yorumu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 23.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında maç boyu yüksek enerji ve tempoyla oynamaları gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman'dan Real Madrid yorumu

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Real Madrid'in çok tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Real Madrid'de Facundo Campazzo ve Sergio Llull oyun temposunu iyi kontrol ediyor. Jaycee Carroll, Rudy Fernandez gibi skorer oyuncuları ve Anthony Randolph ile Walter Tavares gibi önemli pota altı oyuncuları var. Maç boyunca yüksek savunma enerjisine sahip olmamız ve tempolu oynamamız gerekiyor."

Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Rodrigue Beaubois ise Real Madrid'le zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de evimizde, seyircimizin önünde oynayacağız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Seyircimiz bize her zamanki gibi müthiş bir destek verecektir. Bu önemli maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Kızılyıldız'da Tomic dönemi bittiKızılyıldız'da Tomic dönemi bitti
Üçüncü haftanın MVP'si Nando de ColoÜçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ergin ataman real madrid Anadolu Efes Basketbol Takımı thy avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

Belhanda krizi! Taraftar tepkisine şok karşılık

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Devler Ligi'nde gol sağanağı!

Devler Ligi'nde gol sağanağı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman'dan Real Madrid yorumu

Ataman'dan Real Madrid yorumu

Kızılyıldız Milan Tomic ile yollarını ayırdı

Kızılyıldız'da Tomic dönemi bitti

THY Euroleague’de üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo

Üçüncü haftanın MVP'si Nando de Colo

THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı

THY Avrupa Liginde üçüncü hafta maçları tamamlandı

Anadolu Efes İspanya'da kazandı

Anadolu Efes İspanya'da kazandı

Fenerbahçe Beko 87-80 Kirolbet Baskonia (THY Euroleague)

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.