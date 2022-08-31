Ergin Ataman: EuroBasket’in En genç takımlarından biriyiz

Karadağ’ın önemli isimlere sahip olduğunu söyleyen Ataman, “Herkesin bildiği gibi ilk maçlar zor olur. Karadağ’ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Karadağ, Dubljevic, Simonovic gibi skorer oyunculara sahip. Bunun yanında Perry, Radu gibi tecrübeli oyuncular da var. Tabii ki hazırlık maçlarını ve Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadıkları maçları izledik. Çok ciddi bir maç olacak. Biz de bu maça hazırız. Göreceğiz neler olacak.” dedi.

Karşılaşmaya hazır olduklarını da belirten tecrübeli koç, “Maça hazırız. Birçok hazırlık maçı oynadık, Dünya Kupası Elemeleri’nde çok güçlü iki takıma karşı oynadık. Bu maçları kaybettik ama belki de en iyi takımlara karşı, Riga’da Litvanya ve İstanbul’da da Sırbistan’a karşı oynadık. Karadağ maçına hazır olduğumuza inanıyorum. Her maç çok önemli ve biz sadece yarın ki maçı düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Takımının kapasitesini bildiğini söyleyen Ataman, “İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz ve takımımın kapasitesini biliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. EuroBasket’te 20 yıldır Türkiye Milli Takımı bir madalya kazanamadı. Bu sene, bu turnuvada bunu deneyeceğiz. Kendimize güveniyoruz fakat tabii ki potansiyelimizi sahaya yansıtmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Karadağ karşısında maça savunmada daha tempolu başlayacaklarını ifade eden Ergin Ataman, “Bu turnuvalarda maç maç düşünmemiz lazım. Oynayacağımız Karadağ takımı iyi bir ekip. Çok tecrübeli oyuncuları var. Özellikle pota altında Bojan Dubljevic, Avrupa’nın en iyi, en skorer uzun oyuncularından bir tanesi. Keza Marko Simonovic de tecrübeli bir oyuncu. Kısalarında da Perry, Popovich olsun bu isimlerin de skor gücü olduğunu gördük. Savunma konusunda Dünya Kupası Elemeleri’nde ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle maçların ilk yarısında sıkıntı yaşadık. Yarın maça daha tempolu, daha agresif savunmayla başlamayı planlıyoruz. Tabii ki sahada stratejik olarak çok büyük değişiklikler yapacak değiliz. Şu anda elimizdeki kadromuz bu. Birebir savunmalarda sıkıntı çektiğimizi gördük. Onun için de daha yardımlaşmalı, daha agresif bir savunma sistemi benimseyeceğiz. Savunmanın sert olması bizim hücum gücümüzü de yükseltecek. Çünkü hücumda da tempolu oynamak isteyen bir takımız. Bunun için de daha çok takım savunmasına yüklenmeye çalışacağız.” sözlerini söyledi.

Sırbistan’ın Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olduğunu belirten başarılı koç, “Özellikle Sırbistan maçıyla alakalı bazı gerçekleri kabul etmemiz lazım. Sırbistan takımı şu anda Avrupa’nın en güçlü takımı. Kadrosunda NBA’in MVP olmuş bir yıldızı var ve biz maçın başında onu durduramadık. Onun dışında da hepsi EuroLeague’de yıldız oyuncu olan, hepsi EuroLeague’de kendi takımlarında 30-35 dakika oynayan oyuncular var. Onun için Sırbistan maçı bence çok bir ölçü değil. Bizim Sırbistan maçını kazanmamız zordu. Buna rağmen maçın ikinci yarısında takım çok çaba gösterdi, bir karakter gösterdi. Geri dönüş karakteri gösterdi. Şimdi bizim oyun düzenimizi, oyun mantalitemizi takım halinde geliştirmemiz lazım. Bu turnuva da bizim için bir fırsat. Her maç zorlaşacak, her maçta ayrı bir rakiple karşılaşacağız. Ama bir gerçek şu ki biz en azından yarı final maçına kadar gidersek Sırbistan gibi bir takımla karşılaşmayacağız. Belki bir takım gelir ve bize karşı çok iyi oynar. O zaman bir şey diyemem ama kapasitesi Sırbistan seviyesinde olan bir takımla karşılaşmayacağız. Onun için biz burada Sırbistan mağlubiyetini unutup önümüze bakmamız lazım. Bu maçlara bakmamız lazım. Bu takım hazırlık maçlarında çok iyi karşılaşmalar da oynadı. Son Avrupa Şampiyonu Slovenya’ya uzatmada kaybetti. Yunanistan maçında 20 bin kişi önünde son bir dakikada kaybetti. Bunun üzerine gitmeliyiz. Sırbistan maçının ikinci yarısında yaptığımız savunma da bazı şeyleri yapabileceğimizi gösterdi. Onun üzerine gideceğiz” açıklamasını yaptı.

Karadağ maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkılacağını da söyleyen Ataman, “Bir turnuvaya galibiyetle başlamak takıma moral verir, mağlup olursan da bir sonraki maça moralsiz çıkarsın. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için geçerli. Biz hem tek tek maç olarak değerlendireceğiz, her maça ayrı bir önem vereceğiz ama şunun da bilincindeyiz ki bu bir turnuva ve biz grupta alacağımız en iyi dereceyle yukarıya gitmek istiyoruz. Onun için burada galip gelirsek moralimiz çok iyi, buradan sonra her şey bitti, çok iyi durumdayız diye bakmayacağız veya mağlup olursak da önümüzdeki maça bakacağız ama dediğim gibi yarın mutlak suretle kazanmak için çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Başarıda istikrarın önemini de söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Kulüpler bazında çok uzun bir hazırlık dönemi var. Benim elde ettiğim başarılar bir anda gelmedi. 3. ve 4. yılın sonunda geldi. İstikrar, üst üste çalışmalar sonucunda başarı geliyor. Şimdi milli takımda yeni bir takımlayız. Biz sadece bir aydır beraber çalışıyoruz. Onun için çok fazla koç takımı olmuyor. Önemli olan burada Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getirip onları en iyi düzen içerisinde oynatmaya çalışmak. Maçın içinde doğru coachingler yapabilmek ve bu şekilde sonuca gidebilmek. Ben kapasiteli bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Avrupa kupaları farklı. Oradaki oyuncular da farklı. Bugün bakıyorsunuz İspanya’da Real Madrid ve Barcelona’dan kaç tane oyuncu olduğunu göreceksiniz. Orası farklı. Fakat bizim şu anda 24 yaş ortalamalı bir takımımız var. EuroBasket’in en genç takımlarından bir tanesi. Tabii ki ileride daha iyi olacağız ama bugün itibariyle de madalyaya uzanabilecek bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu düşünmekle olmuyor. Bunu sahada uygulayacak olanlar da oyuncularımız olacak. Bunu iyi bir şekilde uygulayabilirsek hedefe gitmemek için bir sebep görmüyorum.” dedi.

12 Dev Adam, EuroBasket’te ilk maçında A Grubu’nda yarın 17.15’te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

