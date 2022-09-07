Ergin Ataman, Shane Larkin'in İstanbul'a döneceğini açıkladı! Sakatlık...

EuroBasket 2022 A Grubu'nun son maçında İspanya ile oynanan liderlik maçından 72-69'luk mağlubiyetle ayrılan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın son 1 dakikasında hata yaptıklarını dile getiren Ataman, "Hücum anlamında iki takım da kötü bir maç çıkardı. İspanyollar da biz de çok şut kaçırdık. Ribauntlar esnasında uzunlarımıza çalınan fauller rakibe ekstra katkı sağladı. Son top bizdeyken, öyle çok da agresif bir baskı yokken topu kaybettik. Maçın son 1 dakikasında olabilecek her türlü hatayı yaptık ve maçı kaybettik. B Grubu'nda oynanan basketbol seviyesiyle bizim grubumuzda oynanan seviye arasında dağlar kadar fark var. Orası çok güçlü ekiplerden oluşuyor. Kim gelirse gelsin şampiyonanın favorilerinden biriyle oynayacağız. Ancak tek maç olması ve taraftarlarımızın desteği bize güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

"LARKIN İSTANBUL'A DÖNECEK"

Shane Larkin'in elinden bir sakatlık yaşadığını söyleyen Ataman, "Larkin, Berlin'de oynayacak ancak elinde turnuva başından beri ciddi bir problem var. Şut elinde, parmaklarında bir problem var. Kafasını biraz oraya takmış durumda, zaten farkındaysanız şut kullanmıyor fazla kendine güvenmediği için. Onu İstanbul'a götürüp gerekli tetkikleri yaptıracağız. Almanya'da bizimle olacak ancak bu şekilde oynaması bize istediğimiz katkıyı şu anda vermiyor. Larkin'in yerine oynayan Şehmuz ve Buğrahan'dan da istediğimiz katkıyı alamadığımız için Larkin'i sakat sakat devamlı zorlamak durumunda kalıyoruz." dedi.

