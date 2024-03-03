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  4. Erkan Can fena dolandırıldı! 9 bin doları gitti, dava sonrası bakın ne kadarını geri aldı

Erkan Can fena dolandırıldı! 9 bin doları gitti, dava sonrası bakın ne kadarını geri aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 14:17
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"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı. Bir telefonla 9.000 doları gitti. Erkan Can konuşmasında "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık" dedi.

Erkan Can fena dolandırıldı! 9 bin doları gitti, dava sonrası bakın ne kadarını geri aldı

"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can konuk oldu. 65 yaşındaki Erkan Can dolandırılmasına dair konuştu.

“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersemi veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" diyerek şunları söyledi:

"Kıssadan hisseye %20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'ne yapıyorsun' dedi ve o ana kadar 9.000 dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o filmde dolandırıcılık üzerine. Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer’i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."

Ekran Alıntısı

Can sözlerine; "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek devam etti.

Chef GPT


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