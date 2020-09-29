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Erkenci kayısı fidanlarının kontrolleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Aydın’da 2019 yılında başlatılan proje ile üretimi yapılan erkenci kayısı fidanlarının kontrolleri Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kontrolleri yapılıyor.2019 yılında başlatılan ve S.S.

Erkenci kayısı fidanlarının kontrolleri devam ediyor

Aydın’da 2019 yılında başlatılan proje ile üretimi yapılan erkenci kayısı fidanlarının kontrolleri Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kontrolleri yapılıyor.
2019 yılında başlatılan ve S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimi gerçekleştirilen erkenci kayısı çeşitlerinin fidanlık kontrolleri teknik elemanlarca periyodik olarak yerinde yapılmaya devam ediyor.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, proje öngörülen takvimde devam etmekte olup, fidanlar Aralık-Ocak ayı içerisinde kapama bahçe kurmak üzere İlimiz çiftçilerine dağıtımı yapılmış olacaktır. İlimizin özellikle Efeler-Kuyucak hattında kalan havzası taş çekirdekli meyvelerin ideal olarak yetiştiriciliğinin yapılabildiği alanlardır. Alınacak olan fidanlar yeni tescil edilmiş ve özellikle dış piyasada aranan çeşitler olup, yüksek piyasa değerine sahiptir” denildi.

Erkenci kayısı fidanlarının kontrolleri devam ediyor

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