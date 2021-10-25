Erling Haaland, ilk yarıyı kapattı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde; daha önce birkaç hafta formasından uzak kalacağı belirtilen Norveçli golcünün, sakatlığının söylenenden daha ciddi olduğu ve yılın geri kalanında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK!

Alman medyası, genç golcünün Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımdaki yerini alamayacağını belirtti.

7 Aralık'ta temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund'da, Haaland'ın kadroda olması beklenmiyor.

