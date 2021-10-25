SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Erling Haaland, ilk yarıyı kapattı!

Erling Haaland, ilk yarıyı kapattı!

25.10.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle yılın geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

Erling Haaland, ilk yarıyı kapattı!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde; daha önce birkaç hafta formasından uzak kalacağı belirtilen Norveçli golcünün, sakatlığının söylenenden daha ciddi olduğu ve yılın geri kalanında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK!

Alman medyası, genç golcünün Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımdaki yerini alamayacağını belirtti.

7 Aralık'ta temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund'da, Haaland'ın kadroda olması beklenmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Dortmund'u Reus ve Haaland zafere uçurdu!Dortmund'u Reus ve Haaland zafere uçurdu!
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Tümer Metin'den flaş iddia! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Tümer Metin'den flaş iddia! Fenerbahçe ve Vitor Pereira...

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.