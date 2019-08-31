Erman Toroğlu, Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetini değerlendirdi

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçı A Spor'da değerlendirdi.
Galatasaray takımı beraber düşünmüyor, beraber oynamıyor. Tek tek bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Galatasaray 3 maçtır, takım olmaktan uzakta. Herkes topa girmekten kaçıyor. Falcao olayı Galatasaray futbolcularını bitirmiş, başta Diagne olmak üzere.
"BEN FALCAO'YU ALMAZDIM"
Falcao olayı Galatasaray'da çok şeyi götürmüş. Böyle devam ederse Galatasaray'ı çok kötü günler bekliyor. Galatasaraylı futbolculara Kayseri maçını değil, Falcao transferini soruyorlardır. Ben Falcao'yu almazdım, takımı bitirdiler.
"ESKİDEN FATİH HOCA..."
Maç 3-2 son dakika yine gol yiyordun. Böyle bir takım olur mu? Arkada topu kesen adam ilk topu orta sahaya verir. Galatasaray'ın çift stoperi oyun kurmaya kalkıyor. Sen buna hakim olamıyorsan Fatih hoca sende var hikaye oyuncuda değil. Eskiden Fatih hoca 42'de oyuncu değiştirip giren oyuncu da dediğini yapmazsa 5 dakika sonra o oyuncu aldığını bilirim. Ders öyle verilir.
"BÖYLE OYNARLARSA REZİL OLURLAR"
Yarın siz Real Madrid, PSG ile falan oynayacaksınız. Vallahi rezil olurlar böyle oynarlarsa. 5'lik, 6'lık olurlar. Duman olurlar. Bu kafada oynarlarsa valla sürpriz olmayacak. Hele o Belçika takımı daha pislik, hele içeride.
"TERİM İNANILMAZ FORMSUZ"
Sende Donk diye bir adam var. Oynatsana. Luyindama ve Marcao'dan daha iyi. Sabaha kadar tartışırım bunu. Galatasaray'da oyun otoritesi yok. Galatasaray'da şu anda yanda teknik adam yok. Fatih hoca inanılmaz formsuz.
Geçen sene şampiyon olan bu takım değil mi? Nzonzi, Babel girdi sadece bu kadroya. Bu giren oyuncular da kaliteli oyuncular. Şu anda Galatasaray'da biraz oynayan Ömer Bayram, Babel ve Nzonzi. Ömer'in koşmaktan anası ağladı
"İNGİLTERE'DE GÜLERLER"
Bu maçı alalım İngiltere'de oynatalım gülerler. Böyle futbol böyle hakem olmaz. Adam topa vuruyor sol ayağı kesik geliyor. Çarpacak arkadaş. Kız maçları bundan daha sert oluyor.
"4 BÜYÜKLER OYNAYACAK"
Acaba bu ligin bu şekilde başlaması ve devam etmesinde Erol Bedir'in temeldeki harçta ne kadar payı var. Kendisinden ben konuştum da bunları falan Erol Bedir'leri alıyorlar masaya büyükler götürüyor. Görüntüler verilmeyecek 4 büyükler şampiyonluğa oynayacak, diğerleri figüran olacak. Para kazanılacak sonunda biri şampiyon olacak. Mümkün olduğu kadar görüntüleri saklayacaklar. Şimdi biz tartışacağız da neyi tartışacağız. Adam görmecek ki pozsiyonu.
Smalling Roma'da!
Kolarov için flaş açıklama! F.Bahçe...
Yeni Falcao görüşmesi ortaya çıktı! Resmi açıklama
Trabzon kuradan memnun
Bursa'da 8 imza birden!
Yönetici transferi resmen açıkladı! Geliyor
Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza
Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması
Ryan Babel'e milli davet
Kayseri Gençlerbirliği'nde transfer
'Telafisi olmayan bir maçtı'
Fenerbahçe'den forvet harekatı
Lewandowski Bayern'le uzattı
İşte Almanların aday kadrosu
Altınordu’da transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum