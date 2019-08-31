Erman Toroğlu, Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetini değerlendirdi

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçı A Spor'da değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Galatasaray takımı beraber düşünmüyor, beraber oynamıyor. Tek tek bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Galatasaray 3 maçtır, takım olmaktan uzakta. Herkes topa girmekten kaçıyor. Falcao olayı Galatasaray futbolcularını bitirmiş, başta Diagne olmak üzere.

"BEN FALCAO'YU ALMAZDIM"

Falcao olayı Galatasaray'da çok şeyi götürmüş. Böyle devam ederse Galatasaray'ı çok kötü günler bekliyor. Galatasaraylı futbolculara Kayseri maçını değil, Falcao transferini soruyorlardır. Ben Falcao'yu almazdım, takımı bitirdiler.

"ESKİDEN FATİH HOCA..."

Maç 3-2 son dakika yine gol yiyordun. Böyle bir takım olur mu? Arkada topu kesen adam ilk topu orta sahaya verir. Galatasaray'ın çift stoperi oyun kurmaya kalkıyor. Sen buna hakim olamıyorsan Fatih hoca sende var hikaye oyuncuda değil. Eskiden Fatih hoca 42'de oyuncu değiştirip giren oyuncu da dediğini yapmazsa 5 dakika sonra o oyuncu aldığını bilirim. Ders öyle verilir.