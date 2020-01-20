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  4. Erman Toroğlu: Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum

Erman Toroğlu: Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2020 08:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Erman Toroğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak açıklamalar yaptı. Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın Beşiktaş'tan daha iyi kadrosu var ama iki takım da aynı puanda. Galatasaray hala futbol oynamıyor. Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum" dedi.

Erman Toroğlu: Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum

Beşiktaş, Süper Lig 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Erman Toroğlu, A Spor'da müsabakayı yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

"Trabzonspor maçı 3-0 yapınca Galatasaray ve Kayserispor maçlarına baktım. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan daha iyi kadrosu var ama iki takım da aynı puanda. Galatasaray hala futbol oynamıyor. Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum. Bireysel yetenekler maçı götürüyor. Beşiktaş'ın kadro derinliği yok. Burak Yılmaz'da düşüş var. Beşiktaş forvetsiz oynuyor.

"SİVASSPOR SANKİ AVRUPA'DAN GELMİŞ BİR TAKIM GİBİ"

Sivasspor'a bakıyorum, karşısında kim var hiç fark etmiyor. 10 kişi kaldıklarında da 3 pozisyonları var. Hoşuma giden hakem ezilmedi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin çok üstlerine gitti. Sivasspor sanki Avrupa'dan gelen bir takım gibi oynuyor. Sivasspor Beşiktaş maçı ile 3 puandan fazlasını kazandı. Eğer yenilseydi 'Sivasspor'u yakalarız' gibi düşünceler olabilirdi. Sivasspor rakiplerinden birini aşağı itti.
Başakşehir de iyi oynamaya başladı. Trabzonspor da iyi oynuyor, kadrosu da iyi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tat vermiyor. Sivasspor, kornerlerde, yan toplarda iyiler. Sivasspor açık vermiyor ama açık yakalarsan gol atıyorsun.

"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU HAK ETMİYOR"

Bu maça bu hakemi vermek doğru. Kimi vereceksin? Gökhan Gönül 'Takım değiliz' diyor. Gözüküyor. 'Havlu atacak takım değiliz' de diyor. O zaman peştemal atacaklar. Bu farklı bir maçtı. Galatasaray ve Beşiktaş hikaye. Bu futbolla şampiyonluğu hak etmiyorlar. Fenerbahçe de öyle.

"FATİH TERİM ŞAMPİYONLUĞU AVCI'NIN KİMYASINI BOZARAK ALDI"

Maçta tribünlere baktım. Maç sonu 6 dakika uzatma verildi. Beşiktaş'ta stadın yarısından fazlası boşaldı. Rıza Çalımbay 'Şampiyonluğa oynuyoruz ama daha çok maçımız var' diyor, güzel de diyor. Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük faktör Abdullah Avcı. Onun da kimyasını bozan Fatih Terim'dir. Kimyasını bozarak aldı şampiyonluğu. Aman aman top oynayarak değil. Sivasspor gayet rahat oynadı. Çok rahat paslaştılar ve gayet de iyi oynayarak kazandılar. Sanki Avrupa'dan bir takım gelmiş. Karşısında Beşiktaş var. 11 kişi oynadılar aynı sazı çaldılar. 10 kişiyken yine aynı sazı çaldılar. Topu dikkatli.

"BURAK'IN POZİSYONUNA PENALTI VERMEM"

Beşiktaşlılar hakemin üstüne çok gitti ama hakem ezilmedi. Burak Yılmaz'ın pozisyonuna kesinlikle penaltı vermem."

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Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu Galatasaray Beşiktaş Sivasspor

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