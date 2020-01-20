Erman Toroğlu: Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum

Beşiktaş, Süper Lig 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Erman Toroğlu, A Spor'da müsabakayı yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...

"Trabzonspor maçı 3-0 yapınca Galatasaray ve Kayserispor maçlarına baktım. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan daha iyi kadrosu var ama iki takım da aynı puanda. Galatasaray hala futbol oynamıyor. Galatasaray taraftarı nasıl umutlanıyor anlamıyorum. Bireysel yetenekler maçı götürüyor. Beşiktaş'ın kadro derinliği yok. Burak Yılmaz'da düşüş var. Beşiktaş forvetsiz oynuyor.

"SİVASSPOR SANKİ AVRUPA'DAN GELMİŞ BİR TAKIM GİBİ"

Sivasspor'a bakıyorum, karşısında kim var hiç fark etmiyor. 10 kişi kaldıklarında da 3 pozisyonları var. Hoşuma giden hakem ezilmedi. Beşiktaşlı futbolcular hakemin çok üstlerine gitti. Sivasspor sanki Avrupa'dan gelen bir takım gibi oynuyor. Sivasspor Beşiktaş maçı ile 3 puandan fazlasını kazandı. Eğer yenilseydi 'Sivasspor'u yakalarız' gibi düşünceler olabilirdi. Sivasspor rakiplerinden birini aşağı itti.

Başakşehir de iyi oynamaya başladı. Trabzonspor da iyi oynuyor, kadrosu da iyi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tat vermiyor. Sivasspor, kornerlerde, yan toplarda iyiler. Sivasspor açık vermiyor ama açık yakalarsan gol atıyorsun.