Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Zorbay Küçük iddiası

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor'un sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği maç sonrası yine hakeme yüklendi.
Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Galatasaray kupada fazla acele etti, acele ettikçe arka tarafı açıldı, Alanya pozisyonları buldu. O gün Galatasaray, Alanya'nın istediği gibi oynadı, bugün kendi istediği gibi oynadı.
Tornadan çıkmış oyuncular var hep, hep aynı tip oyuncular. Sağdan soldan ortalar. Muslera çok iyi oynadı değil, vazifesini yaptı. Aman aman bir top çıkarmadı, ayağına geldi, üstüne geldi 2 top.
Marcao denilen adam inanılmaz oynadı bugün. Çıktı, tek başına aldı, verdi, inanılmaz oynadı.
Evvelki sene bir Konyaspor -Galatasaray maçı vardı. Onun bir görüntüsünü yolladılar bana, o görüntüyü siz televizyonda görmediniz ama hakemler VAR'da gördü dediler. İnanılır gibi değil, insanları yemeyin, şu görüntüleri verin. Öbür görüntüde de belli oluyor ama bir görüntü gelmiş, çok net.
Penaltıdır, değildir tartışırız ama Onyekuru'ya yapılan müdahalede görüntü beni tatmin etmiyor. Sanki vuruyormuş gibi ama dokunmuyor, mesafe var. Yayıncı kuruluşun daha iyi görüntüyü vermesi lazım, vermiyor hakem.
Geçen hafta Nwakaeme, bu hafta Babacar'ın pozisyonu. İkisi de aynı pozisyon diyecekler, alakası yok. İkisinin de ayağı rakibin kafasına geliyor ama farklı pozisyonlar. Birinin geliş yönü, açısı, bakışı farklı. Bugünkü pozisyon net kırmızı, ne sarısı abi!
VAR'daki Emre Malok bir defa kötü hakem diyorlar. İyi bilenlerle konuştum, kötü hakem diyorlar. Birileri 'iyi VAR' diyor. Hepsine varım. Hakem, VAR ile konuşuyor, VAR bu pozisyonu ve bundan sonraki pozisyonu oynatma ihtiyacı hissetmiyor. VAR'daki Emre Malok, hakemin üzerinde bir hakemlik yapıyor. Zorbay bilmiyor, bu biliyor, gel de bir bak demiyor. O zaman benim kafam karışıyor.
Diyeceksin ki bazı hakemlere maç vermiyorlar, VAR da vermeyecekler amma velakin, Avrupa'ya giden 6 hakem dönüyorlar, bir tek Mete'ye VAR'da maç veriyorsun, diğerlerine niye vermiyorsun? Ali Palabıyık sakatlanmış, vıdı vıdı olmuş... Yok öyle bir şey ya, verin düzgün hakem. Türkiye'de hakem bitiyor, Emre Malok diye bir hakem, ilk defa duyuyorum, seyretmedim.
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