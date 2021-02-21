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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Zorbay Küçük iddiası

21.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Zorbay Küçük iddiası

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip liderliğini sürdürdüğü maç sonrası açıklamalarda bulundu. Muslera'nın aman aman bir top çıkarmadığını, Marcao'nun inanılmaz oynadığını belirten Toroğlu, penaltı pozisyonu için ise ‘müdahale beni tatmin etmedi' dedi. Babacar'ın pozisyonunun kırmızı kart olduğunu belirten eski hakem, Zorbay Küçük'e de ağır eleştirilerde bulundu.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor'un sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği maç sonrası yine hakeme yüklendi.

Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"G.SARAY BUGÜN KENDİ İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI"

"Galatasaray kupada fazla acele etti, acele ettikçe arka tarafı açıldı, Alanya pozisyonları buldu. O gün Galatasaray, Alanya'nın istediği gibi oynadı, bugün kendi istediği gibi oynadı.

"MUSLERA AMAN AMAN BİR TOP ÇIKARMADI"

Tornadan çıkmış oyuncular var hep, hep aynı tip oyuncular. Sağdan soldan ortalar. Muslera çok iyi oynadı değil, vazifesini yaptı. Aman aman bir top çıkarmadı, ayağına geldi, üstüne geldi 2 top.

"MARCAO İNANILMAZ OYNADI"

Marcao denilen adam inanılmaz oynadı bugün. Çıktı, tek başına aldı, verdi, inanılmaz oynadı.

YAYINCI KURULUŞA GÖRÜNTÜ TEPKİSİ

Evvelki sene bir Konyaspor -Galatasaray maçı vardı. Onun bir görüntüsünü yolladılar bana, o görüntüyü siz televizyonda görmediniz ama hakemler VAR'da gördü dediler. İnanılır gibi değil, insanları yemeyin, şu görüntüleri verin. Öbür görüntüde de belli oluyor ama bir görüntü gelmiş, çok net.

PENALTI POZİSYONU

Penaltıdır, değildir tartışırız ama Onyekuru'ya yapılan müdahalede görüntü beni tatmin etmiyor. Sanki vuruyormuş gibi ama dokunmuyor, mesafe var. Yayıncı kuruluşun daha iyi görüntüyü vermesi lazım, vermiyor hakem.

"POZİSYON NET KIRMIZI, NE SARISI ABİ!"

Geçen hafta Nwakaeme, bu hafta Babacar'ın pozisyonu. İkisi de aynı pozisyon diyecekler, alakası yok. İkisinin de ayağı rakibin kafasına geliyor ama farklı pozisyonlar. Birinin geliş yönü, açısı, bakışı farklı. Bugünkü pozisyon net kırmızı, ne sarısı abi!

"EMRE MALOK İÇİN KÖTÜ HAKEM DİYORLAR"

VAR'daki Emre Malok bir defa kötü hakem diyorlar. İyi bilenlerle konuştum, kötü hakem diyorlar. Birileri 'iyi VAR' diyor. Hepsine varım. Hakem, VAR ile konuşuyor, VAR bu pozisyonu ve bundan sonraki pozisyonu oynatma ihtiyacı hissetmiyor. VAR'daki Emre Malok, hakemin üzerinde bir hakemlik yapıyor. Zorbay bilmiyor, bu biliyor, gel de bir bak demiyor. O zaman benim kafam karışıyor.

"ALİ PALABIYIK SAKATLANMIŞ, VIDI VIDI OLMUŞ... YOK ÖYLE BİR ŞEY YA"

Diyeceksin ki bazı hakemlere maç vermiyorlar, VAR da vermeyecekler amma velakin, Avrupa'ya giden 6 hakem dönüyorlar, bir tek Mete'ye VAR'da maç veriyorsun, diğerlerine niye vermiyorsun? Ali Palabıyık sakatlanmış, vıdı vıdı olmuş... Yok öyle bir şey ya, verin düzgün hakem. Türkiye'de hakem bitiyor, Emre Malok diye bir hakem, ilk defa duyuyorum, seyretmedim.

"TERİM 4 KEZ ELİYLE HAREKET YAPTI, NİYE ATMADINIZ? ATAMADINIZ, ATAMAZSINIZ!"

  1. hakem Kadir Sağlam, Zorbay'a bir şey olsa, o idare edecek. Arkadaşlar siz dalga mı geçiyorsunuz? Fatih Terim sahanın kenarına geldi, 4 defa eliyle hareket yaptı, niye atmadınız? Atamadınız, atamazsınız. Çünkü şeytan var, senin de kafana girmiş Zorbay. 3 yerde düdük çaldın, tam eski bizim hakem tripleri. Faul yok, faul verdi. Niye? Artistlik yapıyor, yapmayın! Cin olmadan şeytan olma Zorbay. İyi çıktın, iyi gitmiyorsun."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
boş boş konuşurlar para içerisinde yüzün eften püften pozisyonları abartırlar birde bunların izleyici kitlesi var inanılır gibi değil

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