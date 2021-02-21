Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Zorbay Küçük iddiası

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor'un sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildiği maç sonrası yine hakeme yüklendi.

Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"G.SARAY BUGÜN KENDİ İSTEDİĞİ GİBİ OYNADI"

"Galatasaray kupada fazla acele etti, acele ettikçe arka tarafı açıldı, Alanya pozisyonları buldu. O gün Galatasaray, Alanya'nın istediği gibi oynadı, bugün kendi istediği gibi oynadı.

"MUSLERA AMAN AMAN BİR TOP ÇIKARMADI"

Tornadan çıkmış oyuncular var hep, hep aynı tip oyuncular. Sağdan soldan ortalar. Muslera çok iyi oynadı değil, vazifesini yaptı. Aman aman bir top çıkarmadı, ayağına geldi, üstüne geldi 2 top.

"MARCAO İNANILMAZ OYNADI"

Marcao denilen adam inanılmaz oynadı bugün. Çıktı, tek başına aldı, verdi, inanılmaz oynadı.

YAYINCI KURULUŞA GÖRÜNTÜ TEPKİSİ

Evvelki sene bir Konyaspor -Galatasaray maçı vardı. Onun bir görüntüsünü yolladılar bana, o görüntüyü siz televizyonda görmediniz ama hakemler VAR'da gördü dediler. İnanılır gibi değil, insanları yemeyin, şu görüntüleri verin. Öbür görüntüde de belli oluyor ama bir görüntü gelmiş, çok net.

PENALTI POZİSYONU

Penaltıdır, değildir tartışırız ama Onyekuru'ya yapılan müdahalede görüntü beni tatmin etmiyor. Sanki vuruyormuş gibi ama dokunmuyor, mesafe var. Yayıncı kuruluşun daha iyi görüntüyü vermesi lazım, vermiyor hakem.