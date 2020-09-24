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Eroin ve metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıslar adliyede

SAMSUN HABERLERİ  | 24.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3,79 gram eroin ve 113,47 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Samsun-Sinop karayolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi.

Eroin ve metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıslar adliyede

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3,79 gram eroin ve 113,47 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Samsun-Sinop karayolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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