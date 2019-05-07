Erol Bedir: 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve 4-2'lik skorla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da puan alamamanın üzüntüsü var. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyerek, "Maç 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Orta sahaların kolay geçildiği, iki tarafında çok rahat oynadığı bir maç oldu. Puan maçı değilde sanki özel maç gibiydi. Dostluk kazandı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımız da puan için mücadele etti. Futbolda yenmek de var yenilmek de var. Bu hafta yenildik. Önümüzde 3 maç var. Onlara konsantre olup galibiyetler kovalayacağız" açıklaması yaptı.
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