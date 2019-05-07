SPOR

Erol Bedir: 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Trabzonspor maçının hakkının beraberlik olduğunu söyleyerek "Maç 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı" ifadesini kullandı.

Erol Bedir: 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve 4-2'lik skorla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da puan alamamanın üzüntüsü var. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyerek, "Maç 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Orta sahaların kolay geçildiği, iki tarafında çok rahat oynadığı bir maç oldu. Puan maçı değilde sanki özel maç gibiydi. Dostluk kazandı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımız da puan için mücadele etti. Futbolda yenmek de var yenilmek de var. Bu hafta yenildik. Önümüzde 3 maç var. Onlara konsantre olup galibiyetler kovalayacağız" açıklaması yaptı.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştıTiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı
'Oyuna tutunamadık''Oyuna tutunamadık'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Başkan resmen açıkladı! Dönmesini istiyor

Başkan resmen açıkladı! Dönmesini istiyor

Ersan Gülüm'ün yeni takımı açıklandı!

Ersan Gülüm'ün yeni takımı açıklandı!

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Büyük kriz! 'Lucescu bizi kandırdı'

Büyük kriz! 'Lucescu bizi kandırdı'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'G.Saray'a karşı pes etmeyeceğiz'

'G.Saray'a karşı pes etmeyeceğiz'

Deniz Türüç için flaş Galatasaray açıklaması!

Deniz Türüç için flaş Galatasaray açıklaması!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
buda ayrı bir kıro noldu bildiriye imza topluyordun kapı kapı dolaşıp sendemi aldın üçün birini puhaaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bedir: 7-7 veya 8-8 bitecek bir maçtı

''8-8 bitecek bir maçtı''

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Hikmet Karaman: Oyuna tutunamadık

'Oyuna tutunamadık'

Kayserispor'a sakatlardan iyi haber

Kayserispor'a iyi haber

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç baba oluyor

Deniz Türüç baba oluyor

Deniz Türüç: Alanyaspor maçında bir puan iyi sonuç

'Bir puan iyi sonuç'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.