SPOR

Erol Bedir: Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif almadık

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Deniz Türüç hangi takımda oynamak ister, kimi tercih eder bilemiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

Erol Bedir: Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif almadık

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün hangi takıma transfer olacağına dair açıklama yaptı.

Sarı Kırmızılı takımın en önemli isimlerinden birisi olan Deniz Türüç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak konuşan Başkan Erol Bedir, gerek Galatasaray'dan gerekse Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmediğine söyledi.
Başkan Bedir, "Deniz Türüç hangi takımda oynamak ister, kimi tercih eder bilemiyorum. Ancak Deniz ile 1 yıllık daha sözleşmemiz var. Burada olmaktan da mutlu" dedi.

Deniz Türüç ile ilgili tasarruflarını daha öncede açıkladıklarının altını çizen Başkan Erol Bedir, "Gerçekten Deniz Türüç'ü isteyen varsa, bizimle anlaşmaya varmadan da alıp götürebilir. Deniz'in çıkış opsiyonu 10 Milyon Euro. Bu parayı veren herkes, bize sormadan Deniz ile sözleşme yapabilir" açıklaması yaptı.

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Deniz Türüç evlendiDeniz Türüç evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Bedir deniz türüç Galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Beşiktaş'tan Quaresma'ya yanıt!

Beşiktaş'tan Quaresma'ya yanıt!

Süper Lig'de Sneijder bombası!

Süper Lig'de Sneijder bombası!

Sevilla'dan Banega ve G.Saray açıklaması

Sevilla'dan Banega ve G.Saray açıklaması

Süper Lig'de flaş transfer açıklandı!

Süper Lig'de flaş transfer açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Mensah'ın bonservisi

İşte Mensah'ın bonservisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süper Lig ekibine ikinci haciz şoku!

Süper Lig ekibine ikinci haciz şoku!

Süper Lig ekibine haciz şoku!

Süper Lig ekibine haciz şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bedir: Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif almadık

G.Saray ve F.Bahçe sözleri

Deniz Türüç evlendi

Deniz Türüç evlendi

Hikmet Karaman boş durmuyor

Karaman boş durmuyor

Kayserispor, Emrah Başsan'ı listeye aldı

Emrah Başsan'a sürpriz talip

Kayserispor kadrosunda 9 ülkeden futbolcu bulundurdu

Kayserispor'da 9 ülkeden futbolcu oynadı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Mensah için 3,6 milyon euro ödeyecek

İşte Mensah'ın bonservisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.