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Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığını açıkladı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 05.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığını açıkladı

Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıklayan Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak.

Yaşanan süreç öncesinde İHA'ya konuşan Bulut, şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 gün içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Ve Sergen Yalçın kararı resmen açıklandı!Ve Sergen Yalçın kararı resmen açıklandı!
Ve Sergen Yalçın kararını verdi!Ve Sergen Yalçın kararını verdi!
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Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut

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