Erol Bulut: "Gerçekleri burada açıklamak istemiyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ve Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Alınan bu beraberliğin ardından Gaziantep FK, matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Karşılaşmada Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan, ev sahibi Gaziantep FK'nın golü ise Alexandru Maxim'den geldi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut 90 dakikanın ardından mücadeleyi değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Bugün bir puan aldık ama mutlu değiliz. Bulunduğumuz konumdan daha iyisini hak ettik. İstediğimiz puanları alamadık. Bu duruma nasıl biz getirdiysek bu durumdan çıkarmak da bizim görevimiz. Taraftar elbette tepki gösterecek. Taraftardan daha başka şeyler beklerdim. Bugün takımın yanında olabilirlerdi. Neden bağırdıklarını iyi biliyorum. En azından futbolculara sahip çıksaydılar.

Sezon başında yaptığımız transferlerden bazıları olumlu tepki verdi. Her transfer istediğimiz gibi olmadı. Devre arasında bu takım hiç transfer yapmadı. Bu konuda çok şey konuşabilirim ama yeri değil. Gerçekleri burada açıklamak istemiyorum. 2-3 transfer istediğimi açıklamıştık ama olmadı. Transferi yapanların hangi durumda olduklarını görüyoruz."

