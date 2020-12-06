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Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2020 21:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Erol Bulut: Hakemden 16 dakika uzatma bekledim

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Denizlispor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Maçın hakeminde 16 dakikalık bir uzatma beklediğini dile getiren Bulut, "İyi performans gösterdik. 40 dakika 10 kiş ioynadık. Bir de hakem sağolsun, 8 dakika verdi. 16 bekliyordum aslında. Bize de bu nasip oldu. Karşımızda kim olursa olsun, bugün galip gelerek 10 kişiyle neler başarabileceğimizi gösterdik" DEDİ.

Deplasmanda daha rahat oynadıklarını ifade eden Bulut, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi gözüküyor. Kendi evimizde daha rahat olmamız gerekiyor. İçeride takımlar daha çok kapanıyor. Sadece kontratak arıyorlar. Onu da bu maçı çözdüğümüz gibi, gelecek maçları da çözmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da değerlendiren Bulut, "Herkesin şaşırdığı gibi ben de şaşırdım. Direkt önümüzde verilen bir sarı kart var Serdar'a, sonra sarıdan kırmızı. Kafasından seken toptu galiba. İlk başta sarı veriyor, sonra neden sarı kırmızı verdi. Hakemle ilgil ibir şey söylemeyeceğim. Oraya beni çekmeyin. Biz hakemlere, pardon sadece genç hakemlere destek vereceğiz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu Erol'un takımı değil, emre volkanın aşıladığı takım düdük çalar çalmaz hakemi baskı altına almaya çalışıyorlar.
lafı ne güzel söylemiş anlayana EROL Hocam.helal olsun sana
boyle hakemler yok boyle bir var yok yaziklar olsun lanet olsun
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