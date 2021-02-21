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Erol Bulut: Özür diliyoruz

21.02.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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Erol Bulut: Özür diliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.
Bu yenilgiyi telafi edebileceklerini kaydeden Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var." dedi.

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden teknik adam, "Oyun yüzde olarak bizde ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Golle sonuçlandıramadığınız zaman... Rakip korner sonrası attığı bir golle kazandı. Daha fazla efor sarf etmek gerekiyordu. İyi kapandılar. Zemin de biraz bozuktu. Oynamak istediğimiz oyunu engelledi." ifadelerini kullandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
lan bir defol git ben dedim kesin bu yorumu yapacak.daha lig bitmedi.DEFOOOOOLLLLLL.Belli tazminat peşindesin.
özür dileme kanka kal buralarda
hoca fln diil adam gıbı bi hoca lazım daum gıbı zico gibi kac mac oynadı halen bi takım kuramadı

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