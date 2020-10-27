SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup etmesinin ardından sarı lacivertliler teknik patronu Erol Bulut Yunanistan'dan sports24'e konuştu.

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe teknik direktörü, Yunanistan medyasından sport24'e açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımdan önce Verona'nın başına geçmek üzere olduğunu anlattı.

FENERBAHÇE KAPILARI AÇILDI

Erol Bulut'un Yunanistan kariyerinden bahseden sport24, Bulut'un Türkiye'de Malatyaspor, Alanyaspor'da yaptıklarıyla gündeme geldiğini ve bu başarıların kendisine Fenerbahçe'nin kapılarını açtığını dile getirdi.

KADER, YUNANİSTAN İLE KESİŞİYOR

Erol Bulut'un kaderinin Yunanistan ile kesiştiği üzerinde duran sport24, Bulut'un Alanya'da Tzavella, Bakasetas, Siopis ile birlikte çalıştığını ve Fenerbahçe'ye de Pelkas'ı aldırdığının altını çizdi.

"PELKAS BENİM JOKERİM"

Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı.

"FORMA KİMSENİN GARANTİSİNDE DEĞİL"

Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık. Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var, takım içerisinde de harika brir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok, herkes formayı alabilir

"BAKASETAS'I ÇOK İSTEDİK"

Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık

"BAKASETAS'I ZAMANA BIRAKTIK"

Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek

"VERONA'YA ÇOK YAKINDIM"

Bu yaz Verona'ya çok yakından, beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile. Fenebahçe'de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu

ALANYASPOR DÖNEMİ

Geçen yıl Alanyaspor'da oynayan üç Yunan futbolcunun durumu için Yunanistan Milli Takımı teknik direktörü ile telefonda görüştüm ve üç futbolcum hakkında da olumlu görüşler bildirdim, çünkü üçü de iyi durumdaydı

"SIOPIS BİR PITBULL"

Siopis'e gelince? "Pit bull - ona böyle diyorum - daha büyük bir takımda oynayabileceğine inanın bana."

LIVAJA GÜNDEMİMİZDE OLMADI

Marko Livaja'nın transferiyle hiç ilgilenmedim, bize teklif edildi ancak biz ietemedik. İyi bir futbolcu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ancak Fenerbahçe'nin gündeminde olmadı

YUNANİSTAN?

Yunanistan'dan gelecek sezon da transfer yapabilir miyim? Bunu zaman gösterecek. Yunanistan Ligi, Türkiye Ligi'ne benziyor ve Yunanistan Ligi'ni de çok yakından takip ediyorum, birçok futbolcu hakkında fikrim var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklamasıF.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Demba Ba'dan Fransız gazeteciyle Türkiye cevabı!
Demba Ba'dan Fransız gazeteciyle Türkiye cevabı!
Fenerbahçe'de koronavirüs paniği
Fenerbahçe'de koronavirüs paniği
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Fenerbahçe'de koronavirüs paniği
Fenerbahçe'de koronavirüs paniği
Fenerbahçe'den açıklama! Emre Belözoğlu imza atıyor...
F.Bahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor
Fenerbahçe'de en büyük transfer
Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafayla
F.Bahçe'de gollerin yarısı kafayla
Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı
Futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.