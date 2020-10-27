Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe teknik direktörü, Yunanistan medyasından sport24'e açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımdan önce Verona'nın başına geçmek üzere olduğunu anlattı. FENERBAHÇE KAPILARI AÇILDI Erol Bulut'un Yunanistan kariyerinden bahseden sport24, Bulut'un Türkiye'de Malatyaspor, Alanyaspor'da yaptıklarıyla gündeme geldiğini ve bu başarıların kendisine Fenerbahçe'nin kapılarını açtığını dile getirdi. KADER, YUNANİSTAN İLE KESİŞİYOR Erol Bulut'un kaderinin Yunanistan ile kesiştiği üzerinde duran sport24, Bulut'un Alanya'da Tzavella, Bakasetas, Siopis ile birlikte çalıştığını ve Fenerbahçe'ye de Pelkas'ı aldırdığının altını çizdi. "PELKAS BENİM JOKERİM" Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı. "FORMA KİMSENİN GARANTİSİNDE DEĞİL" Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık. Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var, takım içerisinde de harika brir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok, herkes formayı alabilir

"BAKASETAS'I ÇOK İSTEDİK" Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık "BAKASETAS'I ZAMANA BIRAKTIK" Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek "VERONA'YA ÇOK YAKINDIM" Bu yaz Verona'ya çok yakından, beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile. Fenebahçe'de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu ALANYASPOR DÖNEMİ Geçen yıl Alanyaspor'da oynayan üç Yunan futbolcunun durumu için Yunanistan Milli Takımı teknik direktörü ile telefonda görüştüm ve üç futbolcum hakkında da olumlu görüşler bildirdim, çünkü üçü de iyi durumdaydı