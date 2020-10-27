Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe teknik direktörü, Yunanistan medyasından sport24'e açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımdan önce Verona'nın başına geçmek üzere olduğunu anlattı.
Erol Bulut'un Yunanistan kariyerinden bahseden sport24, Bulut'un Türkiye'de Malatyaspor, Alanyaspor'da yaptıklarıyla gündeme geldiğini ve bu başarıların kendisine Fenerbahçe'nin kapılarını açtığını dile getirdi.
Erol Bulut'un kaderinin Yunanistan ile kesiştiği üzerinde duran sport24, Bulut'un Alanya'da Tzavella, Bakasetas, Siopis ile birlikte çalıştığını ve Fenerbahçe'ye de Pelkas'ı aldırdığının altını çizdi.
Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı.
Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık. Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var, takım içerisinde de harika brir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok, herkes formayı alabilir
Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık
Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek
Bu yaz Verona'ya çok yakından, beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile. Fenebahçe'de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu
Geçen yıl Alanyaspor'da oynayan üç Yunan futbolcunun durumu için Yunanistan Milli Takımı teknik direktörü ile telefonda görüştüm ve üç futbolcum hakkında da olumlu görüşler bildirdim, çünkü üçü de iyi durumdaydı
Siopis'e gelince? "Pit bull - ona böyle diyorum - daha büyük bir takımda oynayabileceğine inanın bana."
Marko Livaja'nın transferiyle hiç ilgilenmedim, bize teklif edildi ancak biz ietemedik. İyi bir futbolcu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ancak Fenerbahçe'nin gündeminde olmadı
Yunanistan'dan gelecek sezon da transfer yapabilir miyim? Bunu zaman gösterecek. Yunanistan Ligi, Türkiye Ligi'ne benziyor ve Yunanistan Ligi'ni de çok yakından takip ediyorum, birçok futbolcu hakkında fikrim var.
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