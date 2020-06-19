SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Erol Bulut'un paylaşımında dikkat çeken Fatih Terim detayı

Erol Bulut'un paylaşımında dikkat çeken Fatih Terim detayı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 19.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonu sevinç karesi paylaştı. Paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti

Erol Bulut'un paylaşımında dikkat çeken Fatih Terim detayı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.

sdfsqfwe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Kupada finalin adı belli oldu!Kupada finalin adı belli oldu!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

Henry'den Galatasaray sözleri!

Henry'den Galatasaray sözleri!

Ali Koç çıldırdı! Ortega'dan beter edin...

Ali Koç çıldırdı! Ortega'dan beter edin...

Kupada finalin adı belli oldu!

Kupada finalin adı belli oldu!

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İki farklı Süper Lig ekibi aynı uçakta

İki farklı Süper Lig ekibi aynı uçakta

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Alanyaspor'da yüzler gülüyor

Alanyaspor'da yüzler gülüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Efecan Karaca: "Saha içinde olan saha içinde kalır"

O olay takımı ateşledi

Erol Bulut: Kariyerim açısından mükemmel bir an

Kariyerim açısından mükemmel bir an

Antalyaspor'u 4-0 yenen Alanyaspor kupada finale yükseldi

Kupada finalin adı belli oldu!

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a yola çıktı

İki farklı Süper Lig ekibi aynı uçakta

Alanyaspor’dan hatıra bilet kampanyası

Alanyaspor’dan hatıra bilet kampanyası

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.