SPOR

Ersan İlyasova 15 sayı attı, Milwaukee Sacramento'yu 144-109 yendi

NBA HABERLERİ  | 05.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, Sacramento Kings'i 144-109 yendikleri maçta 15 sayılık katkıda bulundu.

Ersan İlyasova 15 sayı attı, Milwaukee Sacramento'yu 144-109 yendi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Lige hızlı bir giriş yapan Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings mücadelesini 144-109 kazanarak 9. maçında 8. galibiyetini aldı.

Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Eric Bledsoe 17 sayı, 6 ribaunt, Ersan İlyasova da 15 sayı, 4 ribaunt üretti.

Kings'te Justin Jackson 22, Buddy Hield 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Brooklyn Nets'e 122-97 yenildiği maçta, 3 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 144-109

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-97

Washington Wizards-New York Knicks: 108-95

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 110-117

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 102-100

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-81

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 107-121

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Los Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendiLos Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendi
Golden State Warriors serisini sürdürdüGolden State Warriors serisini sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks ersan ilyasova NBA

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Ve Hasan Şaş ilk kez konuştu!

Ve Hasan Şaş ilk kez konuştu!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Koeman'a olay teklif!

Koeman'a olay teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersan İlyasova 15 sayı attı, Milwaukee Sacramento'yu 144-109 yendi

Ersan İlyasova 15 sayı attı, Milwaukee Sacramento'yu 144-109 yendi

Los Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendi

Los Angeles Lakers, 16 maç sonra Portland Trail Blazers'ı yendi

Golden State Warriors serisini sürdürdü

Golden State Warriors serisini sürdürdü

Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözler

Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözler

Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.