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Ersin Destanoğlu, Golden Boy adayları arasında!

15.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Golden Boy ödülünün 100 kişilik geniş aday havuzunda yer alan tek Türk oyuncu oldu.

Ersin Destanoğlu, Golden Boy adayları arasında!

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik adayın içinde kendisine yer buldu. 100 kişilik liste her ayın 15'inde verilen oylar sonucunda 20 isim düşürülecek ve 15 Ekim'de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.

Geçen sezon 37 maça çıkan Ersin, kalesinde 39 gol görürken 13 kez kalesini gole kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Ersin Destanoğlu
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