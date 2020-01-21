Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde Vedat Muriqi'ye verilen ceza ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yanal, "Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

