SPOR
  4. Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 21:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynacakları Kayserispor maçı öncesinde konuştu.

Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde Vedat Muriqi'ye verilen ceza ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yanal, "Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararıTahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı
Kupada F.Bahçe'nin konuğu KayserisporKupada F.Bahçe'nin konuğu Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ersun yanal Vedat Muriqi muriç açıklama ceza

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünyaca ünlü yıldız feci şekilde dövüldü

Dünyaca ünlü yıldız feci şekilde dövüldü

Bomba iddia! Arda, Galatasaray olmazsa o takımda oynayacak

Bomba iddia! Arda, Galatasaray olmazsa o takımda oynayacak

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

İlk devre Ç. Rizespor - F.Bahçe maçı ile kapanıyor!

İlk devre Ç. Rizespor - F.Bahçe maçı ile kapanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı izle | FB-Kayseri canlı maç izle

Kupada F.Bahçe'nin konuğu Kayserispor

Vedat Muriqi bilinçli kart görmekten PFDK'ya sevk edildi

Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi!

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik: Sen neden heyecanlanıyorsun?

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Fenerbahçe'den ayrılan ismi açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılan ismi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.