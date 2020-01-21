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  4. Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli

Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Yanal, "Fenerbahçe'nin oynadığı bir format var, Fenerbahçe'nin oynadığı bir sistem var, bu sistemi doğru oynadığımız takdirde hiçbir maçta sıkıntı yaşamayız. Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu, paslı bir düzende oynadık. Bugün de turu geçmek için bir seviye vardı, onu ayarladık. Hem oyun, hem disiplin konusunda belli bir seviyenin altına düşmemek önemliydi. Daha güzel şeyler yapma şansımız da vardı. Bugün yeterliydi ama. Belirli bir seviyenin altına düşmedik" dedi.

"FENERBAHÇE'DE SANTRFOR OLMAK STRESLİ"

Mevlüt Erdinç'in durumu sorulan Yanal, iyi yolda olduklarını vurgularken, "Fenerbahçe'de santrfor olmak oldukça stresli ve güçlü bir duygu. Bunun altında kalmamak ve bunu taşımak gerekiyor. Mevlüt'ün kariyerinde biriktirdiği güzel işler var, milli takım forması var. Vedat gibi önemli bir futbolcu var o mevkide. Onunla birlikte zaman zaman birlikte oynayacağı bir maraton var önümüzde. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. ufak tefek sorunlarımız var, her takımda oluyor. Bunları içeride halledilebilecek sorunlar. Fenerbahçe çok çok çok büyük bir camia, çok büyük bir sivil toplum örgütü. Taraftarımızın istediği bir düzen var, bir duruş var, karakter var. Bunları yapmaya çalışıyoruz, gerçek Fenerbahçe'yi yansıtmaya çalışıyoruz. O hedeflere uygun bir şekilde burada bulunmalıyız" dedi.

Ligde şampiyonluk mücadelesine devam ettiklerini kaydeden teknik adam, "16 tane maçımız var. 16 maçımızda da her maçta aynı iştahı ortaya koymak en çok istediğimiz şey. Bu iştahı sonuna kadar götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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